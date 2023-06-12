我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3死3傷 馬里蘭首府周末夜槍響 已逮捕1嫌

富爸爸交棒 索羅斯250億元帝國 小兒子掌舵 力阻川普回白宮

宏都拉斯駐中國使館揭牌 2國達20合作協議

中國新聞組／北京12日電
中國外交部長秦剛(左)11日在北京出席宏都拉斯駐華使館開館儀式，和宏都拉斯外長雷納共同為使館揭牌。(新華社)
中國外交部長秦剛(左)11日在北京出席宏都拉斯駐華使館開館儀式，和宏都拉斯外長雷納共同為使館揭牌。(新華社)

宏都拉斯駐中國使館11日在北京舉行開館儀式，中國外交部長秦剛和宏國外交部長雷納共同揭牌。秦剛在儀式上強調「一個中國原則」，並指宏國總統卡斯楚正對中國進行國事訪問，12日將與中國國家主席習近平舉行會晤，引領雙邊關係邁上新高度。

香港文匯報報導，秦剛透露，目前中洪雙方已就近20項合作協議達成一致。雷納11日也表示，宏中雙方12日預計將簽署19項備忘錄和合作文件，其中將包含一份有關兩國在「一帶一路」框架下合作的備忘錄。

據報導，19項備忘錄和合作文件將覆蓋貿易、宏都拉斯產品進入中國、文化、教育等諸多領域。雷納稱，這將在經濟和社會層面為兩國人民打開更多可能性。

另據外電引述宏都拉斯總統新聞秘書處稱，卡斯楚12日將與習近平會面。雙方會討論加強雙邊關係、造福兩國等議題。

據中國外交部發布，秦剛在宏都拉斯駐北京使館開館儀式上表示，兩個月前，中宏在「一個中國原則」基礎上建立外交關係，開創了中宏關係新時代。他宣稱，中宏關係快速發展的事實證明，堅持「一個中國原則」是大勢所趨，中宏建交順應歷史潮流，符合兩國和兩國人民根本利益。

秦剛又稱，卡斯楚訪問中國具有里程碑意義，與習近平的會晤將引領雙邊關係邁上新高度。中方願和宏方在相互尊重、平等互利、共同發展的基礎上，不斷深化各領域互利合作。

據中方新聞稿，雷納表示，宏方將堅定恪守「一個中國原則」。

另據澎湃新聞報導，被問及期待此訪與中方達成哪些具體協議，雷納回應，希望在教育、文化、旅遊業、商貿、能源、技術、基礎設施等領域同中方增進合作。

卡斯楚正在中國進行為期六天的國事訪問，這是她首次訪問中國。

此次宏都拉斯代表團訪問中國，將舉行「中國—宏都拉斯貿易投資論壇」等活動。

秦剛 習近平 北京

上一則

受惠通關效應 多家大行上調香港經濟預測 高盛看升6%

下一則

香港反送中4周年 BBC：學生被再教育 公務員要表忠

延伸閱讀

否認代辦 習近平挺南非辦好金磚峰會

否認代辦 習近平挺南非辦好金磚峰會
盼像上海一樣繁榮 宏國申入金磚銀行

盼像上海一樣繁榮 宏國申入金磚銀行
卡斯楚訪中國之際 宏都拉斯駐北京大使館開館

卡斯楚訪中國之際 宏都拉斯駐北京大使館開館
習近平強調「雙循環」防別國封鎖 靠高科技自強

習近平強調「雙循環」防別國封鎖 靠高科技自強

熱門新聞

董思槿曾曬出自己的撩人性感照，網民稱她是真正的白富美。(取材自微博)

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

2023-06-09 12:42
翟欣欣離婚索討千萬，疑致夫跳樓自殺，一審判她退還男方上千萬財產。（取材自百度百科）

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

2023-06-10 14:25
寰球工程項目公司高管在街頭被拍到牽手外遇對象，畫面曝光後，女子身分也被起底。（視頻截圖）

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

2023-06-08 08:30
田豐母親一直在尋找她失蹤的兒子。（取材自新民周刊）

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

2023-06-10 13:10
副書記黃女開門。（取材自百姓關注）

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

2023-06-10 08:30
網傳「不能坐別人坐過的熱凳子」，是真的嗎？圖為示意圖。（取材自每日經濟新聞／視覺中國圖）

別人坐過的「熱凳子」不能坐？問題登熱搜 專家這樣解答

2023-06-07 09:30

超人氣

更多 >
12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」

12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」
4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉

4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉
泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒
章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴

章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴
油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌

油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌