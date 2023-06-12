宏都拉斯駐中國使館揭牌 2國達20合作協議

中國外交部長秦剛(左)11日在北京出席宏都拉斯駐華使館開館儀式，和宏都拉斯外長雷納共同為使館揭牌。(新華社)

宏都拉斯駐中國使館11日在北京 舉行開館儀式，中國外交部長秦剛 和宏國外交部長雷納共同揭牌。秦剛在儀式上強調「一個中國原則」，並指宏國總統卡斯楚正對中國進行國事訪問，12日將與中國國家主席習近平 舉行會晤，引領雙邊關係邁上新高度。

香港文匯報報導，秦剛透露，目前中洪雙方已就近20項合作協議達成一致。雷納11日也表示，宏中雙方12日預計將簽署19項備忘錄和合作文件，其中將包含一份有關兩國在「一帶一路」框架下合作的備忘錄。

據報導，19項備忘錄和合作文件將覆蓋貿易、宏都拉斯產品進入中國、文化、教育等諸多領域。雷納稱，這將在經濟和社會層面為兩國人民打開更多可能性。

另據外電引述宏都拉斯總統新聞秘書處稱，卡斯楚12日將與習近平會面。雙方會討論加強雙邊關係、造福兩國等議題。

據中國外交部發布，秦剛在宏都拉斯駐北京使館開館儀式上表示，兩個月前，中宏在「一個中國原則」基礎上建立外交關係，開創了中宏關係新時代。他宣稱，中宏關係快速發展的事實證明，堅持「一個中國原則」是大勢所趨，中宏建交順應歷史潮流，符合兩國和兩國人民根本利益。

秦剛又稱，卡斯楚訪問中國具有里程碑意義，與習近平的會晤將引領雙邊關係邁上新高度。中方願和宏方在相互尊重、平等互利、共同發展的基礎上，不斷深化各領域互利合作。

據中方新聞稿，雷納表示，宏方將堅定恪守「一個中國原則」。

另據澎湃新聞報導，被問及期待此訪與中方達成哪些具體協議，雷納回應，希望在教育、文化、旅遊業、商貿、能源、技術、基礎設施等領域同中方增進合作。

卡斯楚正在中國進行為期六天的國事訪問，這是她首次訪問中國。

此次宏都拉斯代表團訪問中國，將舉行「中國—宏都拉斯貿易投資論壇」等活動。