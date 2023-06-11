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紐時作家袁莉：中國本土媒體噤聲又缺外媒 成黑箱

紐時作家袁莉：中國本土媒體噤聲又缺外媒 成黑箱

中央社台北11日電
紐約時報亞洲科技專欄作家袁莉。(中央社)
紐約時報亞洲科技專欄作家袁莉。(中央社)

紐約時報專欄作家袁莉今天表示，中國在本土媒體普遍噤聲及外媒缺少人手下，愈來愈像一個「黑箱」，外界難以了解中國決策，而中國決策者也面臨資訊不透明，這對世界及中國都不是好事。

2023亞洲新聞專業論壇「在黑暗的時代中尋找真相」座談會中，紐時亞洲科技專欄作家袁莉表示，中國媒體從來都是受審查制度管制，新聞審查這把劍隨時砍下。不過，90年代後期開始，中國也出現過「所謂的黃金時代」。

她說，當時黨報開始自己辦報，如「南方都市報」及「財新」雜誌等，靠讀者訂閱及廣告商投放廣告，形成市場化媒體。

但自2012年習近平成為中共領導人後，言論及新聞自由成為他首先打擊的目標之一，由「七不講」到「黨媒姓黨」，不允許言論自由。

袁莉說，外國媒體對中國報導的力量被大大削弱。2020年作為對美國政府限制中國駐美記者簽證措施的回應，中國驅逐了紐約時報等大多數美籍記者。而包括她自己在內的一些駐香港外媒記者，也因工作簽證問題被迫離開。

她表示，此外，隨著中國人工審查愈來愈強大，社交媒體愈來愈難聽到真實的聲音。

袁莉表示，中國媒體普遍噤聲，外媒缺少人手，要獲取資訊愈來愈困難，這使中國愈來愈像一個「黑箱」，外界對中國的決策缺少詳實可靠的證據，即使中國國內的決策者也面臨資訊不透明，難以對社會和企業運作做出長期決策，對世界及對中國也不是好事。

不過，袁莉說，在這個黑暗時代仍有很多人繼續發光，如中國前調查記者江雪寫的「長安十日」，記錄了2022年初西安封城的情況，廣為流傳，文章後面有成千上萬條留言。可惜，江雪也為此付出很大代價。

曾駐點北京及重慶多年的風傳媒副總主筆林庭瑤表示，中國記者過去寫文章可以擦邊球，只要不踩到紅線便可。但進入習近平時代，中國滿布紅色宣傳語言，容不下異議和雜音。

林庭瑤表示，習近平在中共20大政治報告講91次「安全」，習近平主政下的中國，對外部環境有強烈的不安全感，對境外媒體特別提防和小心翼翼。

他說，再加上在美中交惡及兩岸關係進入冰河期的大背景下，以及市場因素考量，兩岸媒體都大幅縮減駐點規模。

不過，美中媒體戰下的台灣記者仍有自主性，寫了不少優秀作品。台灣媒體仍是中國媒體人最好的華文開放平台，不少離開了中國的媒體人在台灣媒體投書，評論中國時政。

林庭瑤認為，在當下中國的新聞黑暗時代，台灣應好好「接住」中國媒體人。

論壇也討論到目前香港新聞自由狀況，前蘋果日報記者梁嘉麗與來自香港的傳媒工作者成立網媒「光傳媒」，以台灣為基地。

梁嘉麗表示，很多人指在海外或香港成立自媒體的人是「瘋子」，「像掉進了黑洞」，不過，她仍希望在能力之內報導真相。

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