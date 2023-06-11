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中批英相涉華言論 信口雌黃惡意詆毀

中國新聞組／北京11日電

英國首相蘇納克日前訪美時稱中俄等國偷竊知識產權、濫用技術、操縱關鍵資源，中國駐英國使館9日批上述言論純屬無中生有、信口雌黃、惡意詆毀。

香港中通社報導，中國駐英國使館9日對蘇納克「涉華錯誤言論」予以強烈譴責。發言人表示，中國是世界知識產權的創造大國，也致力於保護知識產權。根據《世界知識產權指標》報告顯示，2021年中國有效專利數量排名全球第一。創新和知識產權絕非英美國家的獨家「專利」，應用知識產權、推動經濟社會進步也不是某些國家獨享的權利。創新和知識產權應該服務於全人類的進步與福祉，而不應淪為個別國家打壓別國發展的工具。

發言人指出，指責中國所謂「濫用技術」，更是找錯了對象。恰恰是美英不斷泛化國家安全概念，把科技問題政治化、武器化，無理打壓別國科技發展。

發言人指出，炮製所謂中國「操縱關鍵資源」言論意在阻撓中國與有關國家的合作，完全是政治操弄。中國始終本着平等、互利、共贏原則開展境外資源合作，實現互利互惠、共同發展。中國已是140多個國家的主要貿易夥伴。

發言人聲明，我們敦促英國政客尊重事實，不要鸚鵡學舌，不要動輒拿中國說事。那樣，只能損人害己，沒有出路。

香港

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