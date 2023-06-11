中領館：偷渡來美 不少人在當地生活困難選擇回國

中國駐洛杉磯 總領事館昨天發布一項提醒稱，近期有中國公民透過「非正常途徑」入境美國，遺失個人護照。其中不少人在當地生活困難，迫於無奈選擇回國，向總領館申辦護照、旅行證。

美國一套防止新冠感染者入境的規定5月11日失效，掀起一波非法移民 潮，其中有不少中國人，他們多因不滿政治高壓、宗教迫害或面臨經濟困境，冒險偷渡 美國尋求庇護，引發媒體關注報導，這也令中國當局臉上無光。

中國駐洛杉磯總領事館官網當地時間9日晚間發布「關於通過非正常途徑來美中國公民補辦護照的提醒」。

「提醒」稱，近期，有中國公民透過「非正常途徑」入境美國，遺失個人護照。其中不少人因無有效身分證件、無在美合法身分、無經濟收入，在當地生活困難，或來美後實際情況遠低預期，迫於無奈選擇回國，向總領館申辦護照、旅行證。

中國駐洛杉磯總領館提醒中國公民，應持有效中國護照、美國簽證透過合法途徑來美，確保來美目的與所持簽證種類一致，避免發生入境受阻等問題。

「提醒」並稱，如護照遺失，應及時報警，並向總領館申請補發。臨時來美的中國公民，若護照遺失、被盜搶、損毀、過期但又急於回國，可申請辦理旅行證。

美國海關與邊境保護局（CBP）的數據顯示，自2022年10月起的6個月，已逾6500名中國公民在美墨邊境被捕，創有紀錄以來最高，比一年前的同期暴增逾15倍，也是這段時期非法移民中增長最快的族群。

中國當局迄今未對大批公民偷渡美國表態。據路透報導，中國駐美大使館僅在一封回覆查詢的電子郵件稱，中國政府反對非法移民，「這是一個需要各國合作的國際問題」。