盼像上海一樣繁榮 宏國申入金磚銀行

宏都拉斯總統卡斯楚（左三）9日抵上海，向金磚國家新開發銀行申請為正式會員。（取材自宏都拉斯政府推特）

宏都拉斯總統卡斯楚9日上午飛抵上海，對中國展開為期6天的國事訪問。卡斯楚9日表示，承認一個中國原則，與中國建交、與中國合作，可以為宏都拉斯帶來發展機遇。卡斯楚已向位在上海的金磚國家新開發銀行申請為正式會員。卡斯楚昨晚已飛抵北京 ，即將與中國國家主席習近平會晤。

今年3月與台灣斷交改與中國大陸建交的宏都拉斯成為中國第182個邦交 國家。與中建交兩個多月後，卡斯楚6月9日至14日對中國事訪問，這也是宏國總統首次訪中，首站訪問上海。

海上客報導，卡斯楚循著巴西總統魯拉、俄羅斯總理米舒斯京的訪華模式，第一站先到上海，是為了感受中國經濟之發展。

新華社報導，卡斯楚9日在上海表示，宏方高度重視宏中關係，堅定奉行一個中國政策。期待此行加強雙方經貿等各領域合作。她說，宏國欽佩中國的發展成就，「希望未來宏都拉斯可以像上海一樣實現繁榮發展」，她並表達與上海加強合作意願，包含將參加今年11月在上海舉行的第6屆中國國際進口博覽會，也將派宏國學生到上海留學。

另據澎湃新聞報導，卡斯楚昨天上午前往位在上海的金磚國家新開發銀行，卡斯楚也向新開發銀行行長羅塞芙正式申請讓宏都拉斯加入新開發銀行。羅塞芙對卡斯楚表示，新開發銀行一直在嘗試納入更多的發展中國家為成員國，新開發銀行主要關注發展中國家和新興經濟體，已批准為96個項目提供328億美元的融資。

根據宏都拉斯政府的推特，羅塞芙已正式收到宏都拉斯的申請案，並將在幾天之後由銀行的技術委員會啟動宏都拉斯加入的程序。

卡斯楚在致詞時表示，拉美國家正經歷愈來愈貧窮的過程，但重要的是，「只要開放我們的國門，就能讓國家擁有發展的機會，也能找到合作的夥伴，讓人民過上不同的生活」。此前，卡斯楚表示，「宏都拉斯的重建需要新的政治、科學、技術、商業和文化視野」。

環球時報報導，卡斯楚總統已在昨晚抵達北京，她在北京期間將主持洪都拉斯駐華大使館開館儀式。此外，在宏方代表團訪問期間，還將舉行中國—宏都拉斯貿易投資 論壇，推進兩國企業對接洽談。