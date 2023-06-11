我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又有美國公民在俄被捕 前傘兵遭莫斯科法院拘留

舊金山米慎區大規模槍擊案 9人受傷 已鎖定1嫌

對中去風險 歐盟雜音：我們是歐洲，不是美國

編譯周辰陽／綜合報導
歐盟執委會主席范德賴恩（左）即將公布歐洲與中國經濟往來「去風險化」的路線圖，右為習近平。（新華社）
歐盟執委會主席范德賴恩（左）即將公布歐洲與中國經濟往來「去風險化」的路線圖，右為習近平。（新華社）

歐盟執委會主席范德賴恩即將公布歐洲與中國經濟往來「去風險化」（de-risking）的路線圖，歐盟主要成員國提醒，美國是美國、歐洲是歐洲，別「仿效」美國近年對中國的態度及措辭。

香港南華早報報導，7日在布魯塞爾舉行的早餐會議中，有些代表對范德賴恩的「內閣」首長（即主席辦公室主任）塞柏特（Bjorn Seibert）演說時提到「國家安全」表達擔憂，其中就有來自法國、德國、義大利和荷蘭的官員。

儘管在降低歐洲對中國的依賴，以及尋找關鍵物資的替代供應方上，均取得廣泛支持，但部分成員國仍擔心，歐盟總部將貿易政策和國安混為一談，撈過界插手無權去管的個別國家國安政策。還有人擔心執委會行動太快、範圍太廣。一位高官說，若干國力較強的會員國態度「冷靜審慎」，認為「我們是歐洲，可不是美國」。

歐盟「新經濟安全戰略」的早期提案預定20日公布，內容不會直指中國，但起草時已將北京納入考量。其中的政策將包括對外投資審查、限制歐企投資中方經濟的若干行業及領域。

有外交人員說，美國談到中國時，國安考量會壓過經濟理性，該提案中的概念使歐盟西歐成員國緊張不安，覺得「布魯塞爾跟華府靠太近了」。還有外交人員說，我們對該計畫整體的反應是覺得務實，若對中國採取「狂熱好戰」的做法則不感興趣。

不過，也不是每個成員國都對於歐盟在對中政策變得更加尖銳而焦慮，許多中、東歐成員國就對採取更強硬態度以及大力配合美國的做法感到自在。

柏林智庫「墨卡托中國研究中心」（Merics）專家史泰茲（Grzegorz Stec）表示，西歐國家主要傾向從經濟安全角度，看待來自中國的相關挑戰，反之中東歐國家在地緣上更靠近俄烏戰爭，更傾向傳統安全角度。

歐盟 投資 義大利

上一則

梅西帶錯護照困北京機場 雙手抱前等加簽 「主打一個老實」

下一則

牽手門網紅裙 山寨逼退正貨 「售6000件退2000件」

延伸閱讀

加拿大野火無緩和跡象 歐盟、美國各派數百消防員協助

加拿大野火無緩和跡象 歐盟、美國各派數百消防員協助
歐盟和美國下周協調管制投資 劍指北京

歐盟和美國下周協調管制投資 劍指北京
脫鉤→去風險 對中用詞轉彎 中：相去不大

脫鉤→去風險 對中用詞轉彎 中：相去不大
澤倫斯基與G7領袖合影 出席峰會議程

澤倫斯基與G7領袖合影 出席峰會議程

熱門新聞

董思槿曾曬出自己的撩人性感照，網民稱她是真正的白富美。(取材自微博)

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

2023-06-09 12:42
寰球工程項目公司高管在街頭被拍到牽手外遇對象，畫面曝光後，女子身分也被起底。（視頻截圖）

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

2023-06-08 08:30
翟欣欣離婚索討千萬，疑致夫跳樓自殺，一審判她退還男方上千萬財產。（取材自百度百科）

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

2023-06-10 14:25
網傳「不能坐別人坐過的熱凳子」，是真的嗎？圖為示意圖。（取材自每日經濟新聞／視覺中國圖）

別人坐過的「熱凳子」不能坐？問題登熱搜 專家這樣解答

2023-06-07 09:30
副書記黃女開門。（取材自百姓關注）

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

2023-06-10 08:30
小龍蝦是廣受中國民眾歡迎的美食，圖為江蘇盱眙去年舉辦的「龍蝦新味大賽」。（中新社）

4隻小龍蝦下肚差點沒命 四川醫院一晚急診20多例

2023-06-05 03:09

超人氣

更多 >
嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察
閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義
簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境

簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境
偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷
又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體