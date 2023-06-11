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否認代辦 習近平挺南非辦好金磚峰會

記者陳宥菘／綜合報導
中國國家主席習近平(右)9日向南非總統拉瑪福薩表示，支持南非作為金磚輪值主席國，辦好今年金磚合作各項活動。圖為兩人2018年於北京會面。（新華社）
中國國家主席習近平(右)9日向南非總統拉瑪福薩表示，支持南非作為金磚輪值主席國，辦好今年金磚合作各項活動。圖為兩人2018年於北京會面。（新華社）

南非是今年金磚國家（BRICS）輪值主席國，將負責舉辦峰會，不過因國際刑事法院（ICC）於3月發出對俄羅斯總統普亭的逮捕令，據傳因南非身為ICC一員，但俄羅斯又是金磚國家會員國，兩國關係密切，考慮請中國或莫三比克代為主辦峰會。中國國家主席習近平9日與南非總統拉瑪福薩通話時表示，中方支持南非作為輪值主席國，辦好今年金磚合作各項活動。

新華社報導，習近平指出，今年是金磚「南非年」，中方願同南非提升兩國關係水平，構建高水平「中南命運共同體」，一道踐行真正的多邊主義，攜手維護廣大發展中國家共同利益，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。

拉瑪福薩表示，南中合作使非洲受益。南非將同中國等金磚成員國為加強金磚合作深化溝通協調。他還說，南非支持中方的「關於政治解決烏克蘭危機的立場文件」，希望有關各方盡快恢復談判。南非等非洲六國領導人組成的和平代表團將訪問俄羅斯和烏克蘭，推動衝突盡快結束。

環球網報導，南非政府5月底宣布，在6月的金磚國家外長會議及8月的金磚國家領導人第15次峰會期間，給予與會者外交豁免權。外媒指出，這一決定可能為俄羅斯總統普亭赴會打開大門。

環球網引述南非「目擊者新聞」指出，南非總統府部長恩特沙韋尼已在8日表示，南非不會執行國際刑事法院對普亭發布的逮捕令。她強調，因為逮捕俄羅斯總統等於向俄「宣戰」，南非不會這麼做。

金磚國家成員國包含巴西、俄羅斯、印度、中國、南非。報導指出，今年峰會將於8月下旬在南非約翰尼斯堡舉行。俄總統新聞秘書佩斯科夫5月底曾表示，俄羅斯將以適當級別出席峰會。

南非 俄羅斯 普亭

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