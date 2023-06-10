應習近平邀請 巴勒斯坦總統13日將訪中國

中國外交部9日宣布，巴勒斯坦總統阿巴斯應中國國家主席習近平邀請，將於6月13日至16日對中國進行國事訪問。圖為習近平與阿巴斯去年12月於利雅德進行會晤。（取自新華社）

據中國外交部消息，巴勒斯坦 總統馬哈茂德・阿巴斯應中國國家主席習近平 邀請，將於6月13日至16日對中國進行國事訪問。據悉，今年是中國與巴勒斯坦建交35周年，雙方可能就慶祝活動進行討論。另，外界同樣關注，此是否是中國推進以色列與巴勒斯坦和談的最新舉措。

今年3月，在中國政府斡旋下，沙烏地阿拉伯與伊朗 重新建立兩國邦交，今年4月以巴衝突升溫時，中國外交部長秦剛曾於4月17日分別與以色列、巴勒斯坦兩國外長通電話，他並提到，沙國與伊朗透過對話恢復兩國外交關係，樹立了對話化解分歧的典範，希望各方抓住有利時機，推動對話和解，維護中東和平安寧。

此前，習近平與阿巴斯曾於去年12月，於沙烏地阿拉伯首都利雅德會晤，習近平當時表示，無論國際和地區形勢如何變化，中方都堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業，始終同巴勒斯坦人民站在一起。

習近平當時還說，國際社會應該把巴勒斯坦問題置於國際議程優先位置，堅持「兩國方案」方向和「土地換和平」原則，在聯合國有關決議和「阿拉伯和平倡議」基礎上，推動重啟和談，並稱中方將繼續為推動巴勒斯坦問題早日得到公正持久解決不懈努力。

據悉，今年是中國與巴勒斯坦建交35周年，習近平於去年會談中也提到，雙方要規畫好慶祝活動。