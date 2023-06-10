我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

物價通膨壓垮房貸…法拍屋年增14% 佛州、加州、德州最慘

川普涉帶走核武、國防機密文件 危害國安遭控37重罪

應習近平邀請 巴勒斯坦總統13日將訪中國

記者陳宥菘／綜合報導
中國外交部9日宣布，巴勒斯坦總統阿巴斯應中國國家主席習近平邀請，將於6月13日至16日對中國進行國事訪問。圖為習近平與阿巴斯去年12月於利雅德進行會晤。（取自新華社）
中國外交部9日宣布，巴勒斯坦總統阿巴斯應中國國家主席習近平邀請，將於6月13日至16日對中國進行國事訪問。圖為習近平與阿巴斯去年12月於利雅德進行會晤。（取自新華社）

據中國外交部消息，巴勒斯坦總統馬哈茂德・阿巴斯應中國國家主席習近平邀請，將於6月13日至16日對中國進行國事訪問。據悉，今年是中國與巴勒斯坦建交35周年，雙方可能就慶祝活動進行討論。另，外界同樣關注，此是否是中國推進以色列與巴勒斯坦和談的最新舉措。

今年3月，在中國政府斡旋下，沙烏地阿拉伯與伊朗重新建立兩國邦交，今年4月以巴衝突升溫時，中國外交部長秦剛曾於4月17日分別與以色列、巴勒斯坦兩國外長通電話，他並提到，沙國與伊朗透過對話恢復兩國外交關係，樹立了對話化解分歧的典範，希望各方抓住有利時機，推動對話和解，維護中東和平安寧。

此前，習近平與阿巴斯曾於去年12月，於沙烏地阿拉伯首都利雅德會晤，習近平當時表示，無論國際和地區形勢如何變化，中方都堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業，始終同巴勒斯坦人民站在一起。

習近平當時還說，國際社會應該把巴勒斯坦問題置於國際議程優先位置，堅持「兩國方案」方向和「土地換和平」原則，在聯合國有關決議和「阿拉伯和平倡議」基礎上，推動重啟和談，並稱中方將繼續為推動巴勒斯坦問題早日得到公正持久解決不懈努力。

據悉，今年是中國與巴勒斯坦建交35周年，習近平於去年會談中也提到，雙方要規畫好慶祝活動。

巴勒斯坦 習近平 伊朗

上一則

拿拖鞋拍死倉鼠 港男涉虐待動物被捕

下一則

基本法23條立法 鄧炳強：最快今年或最遲明年完成

延伸閱讀

智庫：習近平疑擬應變計畫 防普亭死亡或遭罷黜

智庫：習近平疑擬應變計畫 防普亭死亡或遭罷黜
圖輯／不只拜登出糗 這些「大人物」也曾當眾摔倒

圖輯／不只拜登出糗 這些「大人物」也曾當眾摔倒
中國擴大審查 AirDrop和藍牙傳輸擬實名制

中國擴大審查 AirDrop和藍牙傳輸擬實名制
破洞星圖手記2022（下）

破洞星圖手記2022（下）

熱門新聞

董思槿曾曬出自己的撩人性感照，網民稱她是真正的白富美。(取材自微博)

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

2023-06-09 12:42
寰球工程項目公司高管在街頭被拍到牽手外遇對象，畫面曝光後，女子身分也被起底。（視頻截圖）

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

2023-06-08 08:30
網傳「不能坐別人坐過的熱凳子」，是真的嗎？圖為示意圖。（取材自每日經濟新聞／視覺中國圖）

別人坐過的「熱凳子」不能坐？問題登熱搜 專家這樣解答

2023-06-07 09:30
網傳廣西柳州梁姓局長(左)和情人露骨的聊天紀錄。（視頻截圖）

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

2023-06-02 08:30
小龍蝦是廣受中國民眾歡迎的美食，圖為江蘇盱眙去年舉辦的「龍蝦新味大賽」。（中新社）

4隻小龍蝦下肚差點沒命 四川醫院一晚急診20多例

2023-06-05 03:09
以《往事並不如煙》、《伶人往事》等書聞名的中國作家章詒和。（本報系資料照）

章詒和被禁出境 稱中國當局提前告知已算客氣

2023-06-08 13:34

超人氣

更多 >
SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公

SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公
國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住
四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃

四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃
紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應

紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應
紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打

紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打