「賭中國輸 一定後悔」 中大使言論挑釁? 韓外交部召見

中國駐南韓大使邢海明（右）8日與南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明（左）會晤。（取材自中駐韓大使館官網）

南韓 際廣播電台報導，中國駐南韓大使邢海明8日表示，「賭中國輸，今後一定會後悔」，這番言論隨即引發爭議。南韓外交部第一次官張虎鎮9日召見邢海明至外交部大樓警告其挑釁言論。之後，南韓執政黨黨魁跟進，謝絕中國大使晚餐邀請。法媒表示，南韓已改變對中國小心謹慎的傳統態度，轉為強硬譴責北京 試圖滲透其國內政治的做法。

南韓外交部表示，張虎鎮9日召見邢海明至外交部大樓，就其前一天發表的言論提出嚴正警告，並表示強烈遺憾。

邢海明8日與南韓最大在野黨共同民主黨 黨魁李在明會晤，雙方就中韓關係、朝鮮半島問題進行交流，並談及台灣問題。邢海明重申，當前中韓關係遇到不小的困難，其中責任不在中方。

邢海明還就中韓關係的「外部因素」表示意見，呼籲韓方擺脫外部因素的干擾。他說，美國正竭力打壓中國，有的人賭美國贏、中國輸，這顯然是誤判，沒看清歷史大勢，「這些人不了解中國的歷史和社會制度，不了解中國人民在習近平領導下團結一致努力實現偉大中國夢的堅定意志，只會紙上談兵」。

邢海明直指，30年前就有人唱衰中國，拋出所謂的「中國崩潰論」。30年後，中國用實打實的成就證明了那些人的錯誤，並強調「現在賭中國輸的人今後一定會後悔」。

張虎鎮對此警告，駐韓大使在不少媒體前用與事實不符的內容和不能置之不理的措辭批評南韓政府的政策，這不僅有違規定外交使節應增進友好關係的「維也納外交關係公約」和外交慣例，也是等同於介入南南韓內政治的干涉內政行為。

張虎鎮表示，邢海明的言行嚴重違背了基於相互尊重、重視並發展韓中關係的兩國政府和國民的意願。韓方堅決和明確指出這是違背韓中友好精神、助長兩國間誤會和不信任的不負責任的行為。

張虎鎮還對邢海明說，外交使節處事應守本分，所有的結果都將由外交使節本人負責。

韓聯社報導，在南韓外交部召見了邢海明之後，南韓執政黨國民力量黨魁金起炫9日決定，不應邀同邢海明共進晚餐。

對此，法廣網報導指出，南韓已改變對中國小心謹慎的傳統態度，轉為強硬譴責北京試圖滲透其國內政治的做法。