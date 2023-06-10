北部聯合軍事演習 中國邀俄羅斯參加

解放軍與俄軍將開展「北部．聯合–2023」演習。圖為2021年雙方在寧夏青銅峽地區進行軍演。（新華社）

解放軍 與俄軍又將舉行聯合軍演，解放軍中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立9日與俄羅斯 國防部第一副部長兼武裝力量總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）舉行視訊通話，雙方確認，俄方將應邀參加中國組織的「北部．聯合–2023」演習，中國國防部並未進一步說明這次邀俄軍到中國聯合軍演的具體內容。此外，俄軍表示在中俄聯合空中巡航期間，俄軍機曾在中國機場 起降。

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中俄將再聯合軍演消息由北京當局披露，這也是官方首次公開劉振立與外國軍隊首腦通話的活動。另據俄羅斯衛星通訊社消息，格拉西莫夫表示，俄中在國際舞台上協調配合對世界局勢產生穩定作用，他並指出，俄中聯合作戰訓練活動仍應是未來雙方合作的一個重要領域。

解放軍與俄軍6日至7日才在日本海、東海、西太平洋海域上空完成第6次聯合空中戰略巡航，並首度將行動延伸至第二日。不過此次「北部．聯合–2023」演習確切時間與地點，則目前並未有具體消息。

公開資料顯示，2022年解放軍曾派出2000餘名兵力到俄羅斯參加「東方–2022」軍演，而2021年，俄軍則赴中國青銅峽地區，與解放軍雙方一共動員1萬餘名兵力進行「西部．聯合–2021」軍演。此外雙方還多次進行過海上聯合軍演，包含2023年3月在阿曼灣進行的中俄伊「安全紐帶-2023」海上聯合軍演。

環球網報導則指出，中俄第六次聯合空中戰略巡航持續引發關注，日媒8日稱中俄兩國派出了「異常數量」的軍機，並強調外界對於俄軍宣布俄軍機在中國機場起降十分關注。