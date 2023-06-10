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美參院通過法案 拔中「開發中國家」 北京：不是美國說了算

中國新聞組／北京10日電
美國聯邦參議院外交委員會9日表決通過「終止中國開發中國家地位法案」，支持剝奪中國目前在若干國際組織的「開發中國家地位」。圖為美國國會山莊。（美聯社）
美國聯邦參議院外交委員會9日表決通過「終止中國開發中國家地位法案」，支持剝奪中國目前在若干國際組織的「開發中國家地位」。圖為美國國會山莊。（美聯社）

中國憑「開發中國家」標籤在國際組織享盡好處?美聯邦參議院外交委員會9日通過「終止中國開發中國家地位法案」，支持剝奪中國在若干國際組織的「開發中國家地位」。中國外交部反擊說，美國把「發達國家」帽子強加給中國是「醉翁之意不在酒」，中國是不是開發中國家，不是美國說了算。

本報系聯合報報導，依據聯邦參議院外交委員會通過的這項法案，美國國務卿將因此必須設法改變中國在國際組織的開發中國家地位，使其無法在這些國際組織或條約中，享有特殊優惠待遇。該法案將送至參院院會審查。

聯合國、國際貨幣基金（IMF）和世界銀行等重要國際組織，迄今仍視中國為開發中國家，基於包括中國人均國內生產毛額（GDP）約1萬2700美元，僅美國的五分之一；根據聯合國開發計畫署（UNDP）的人類發展指數（HDI），中國在全球的排名也只有第79。

中國若不再被視為開發中國家，世銀與IMF可能會取消給予中國的優惠關稅及低利貸款，中國必須負責的減碳份額也會隨之變多、達成的時限也會變短。

中國在聯合國與「77國集團」（Group of 77，成立於1964年）間的關係密切。該集團1964年成立，現已擴大近1倍、達137國，仍是全球最大的開發中國家聯盟。

根據聯合國，目前僅歐洲、北美、日本、澳洲和紐西蘭被列入已開發國家，其他159國則屬於開發中國家。

據報導，對此，中國外交部發言人汪文斌9日說，美國想將已開發國家的帽子強加給中國，不是出於對中國發展成就的讚賞肯定，而是醉翁之意不在酒，是要將剝奪中國的開發中國家地位，做為遏制中國發展的一張牌。

汪文斌還說，中國做為全球最大開發中國家的地位，具充分事實依據，也有堅實的國際法基礎，不是美國國會的一紙法案，就能一筆勾銷，中國做為開發中國家享有的合法權利，也不是美國國會山莊的政客，動動嘴皮就能取消。

汪文斌強調，中國是不是開發中國家，不是美國說了算。美國抹煞不了中國仍是一個開發中國家的基本國情。

另據中央社報導，身為全球第二大經濟體的中國憑著「開發中國家」這個標籤，在國際組織享盡好處與優惠。亞洲時報曾引述中國評論家警告，如果失去開發中國家地位，中國可能面臨更高關稅、生產成本提高、更多的減碳義務，以及大大減少國際優惠貸款，這些加總可能導致中國就業率降低。

美國聯邦參議院外交委員會通過法案，支持剝奪中國在一些國際組織裡的「開發中國家」地...
美國聯邦參議院外交委員會通過法案，支持剝奪中國在一些國際組織裡的「開發中國家」地位。(路透)

聯合國 減碳 貸款

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