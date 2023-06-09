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美後院不保 美媒：中國砸巨資在古巴設監聽站

記者顏伶如／綜合報導
傳中國將在古巴建立一座電子竊聽設施，圖為位於哈瓦那的美國大使館。(路透)
傳中國將在古巴建立一座電子竊聽設施，圖為位於哈瓦那的美國大使館。(路透)

華爾街日報」8日報導，了解極機密情資的消息人士透露，中國與古巴已達成祕密協議，中國將在古巴建立一座電子竊聽設施，距離佛羅里達州大約100哩，這是北京對美國發動的地緣政治新挑戰；但白宮和古巴都駁斥報導的內容不實。

報導指出，透過位於古巴的電子監聽設施，中國情報單位將可以從美國東南部攔截電子通訊，還能監測美國船隻的海上交通。美國許多軍事基地就部署於東南部。

知情官員說，中國同意支付數十億現金給需款孔急的古巴，對於電子竊聽設施的興建兩國已經達成基本協議。

古巴地理位置非常接近美國本土，電子竊聽設施興建計畫曝光後，美國政府感到擔憂。華爾街日報分析，北京被華府視為經濟、軍事的最主要對手，擁有先進軍事及情搜能力的中國基地如果出現的美國後院，恐將對美國帶來前所未見的威脅。

白宮國家安全會議(National Security Council)發言人柯比(John Kirby)7日晚間表示，不便對華爾街日報報導發表評論。但他表示，美國正在監控狀況發展，也已採取行動將對中國做出反制措施。

華爾街日報報導8日見報後，柯比則說：「這篇報導並不正確。」柯比並未說明細節，僅表示拜登政府有信心能履行美國國內以及區域所有的安全承諾。

古巴駐美大使館8日說，報導內容「完全說謊，消息毫無根據」。中國駐美大使館則未發表評論。

美國官員匿名受訪時說，中國將在古巴興建電子竊聽設施的情資是在最近幾周取得，內容相當可信。官員說，這座設施將讓中國可以展開情報圈通稱的信號情報(sigint)，也就是監測範圍廣泛的各種通訊，包括電郵、電話、衛星傳輸。

參院情報委員會(Senate Intelligence Committee)主席、民主黨籍維吉尼亞州聯邦參議員華納(Mark Warner)以及副主席、共和黨籍佛羅里達州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)發表聯合聲明指出，中國在古巴設立電子竊聽設施將對美國國家安全及主權帶來「嚴重威脅」。

華納與魯比歐在聲明中呼籲拜登政府應該採取行動，「對於哈瓦納與北京聯手針對美國及美國人民的報導，我們深感不安」。

古巴 華爾街 北京

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