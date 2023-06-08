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北京嚴控訊息 彭博：政治局會議公告驟減 投資人憂風險

記者賴錦宏／綜合報導
中共中央政治局會議已有三次未公開消息，使投資者躊躇不前或擔憂需要冒更大的風險。（新華社）
中共中央政治局會議已有三次未公開消息，使投資者躊躇不前或擔憂需要冒更大的風險。（新華社）

自從去年10月中共20大以來，中共政治局已有3個月沒有發布政治局會議的內容。隨著投資者對中國政府加強訊息管控的擔憂加劇，中共政治局會議內容發布的減少引發關注。

彭博報導，在中共20大前的5年裡，中共政治局只有三次未發布會議內容。相比之下，過去9個月裡，中共政治局已有3個月沒有公布會議內容，分別是去年11月、今年1月和5月。

中共政治局並沒有公開規定每月都必須開會，但自2012年習近平接任總書記之後的10餘年來，九成以上的月份都召開政治局會議。

外界不清楚中共政治局去年11月、今年1月和5月是沒有開會，還是討論了不願對外公開的敏感問題。不過，中國官媒仍可能在幾個月甚至幾年後，才對外公開中共領導人在政治局會議上的講話。

隨著投資者對中國政府加強訊息管控的擔憂加劇，中共政治局會議內容發布的減少引發關注。

法國外貿銀行亞太區首席經濟師埃雷羅（Alicia Garcia Herrero）說：「無論是數據、政策決定還是官方公告方面的這種沉默，都會造成意想不到的後果，人們不知道該如何辨別謠言和官方政策。」

她補充說：「結果就是政策方向的不確定感增加，投資者可能會躊躇不前或需要冒更大的風險。」

中共 投資 20大

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