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矽谷谷歌員工回憶2000年網路泡沫：裁員比現在慘烈

涉助伊朗飛彈軍購 美制裁中、港個人及實體

中國新聞組／北京8日電
美國制裁中國、香港和伊朗的六家實體和七名個人，理由是涉嫌幫助伊朗獲得用於彈道飛彈項目的技術。(美聯社)
美國制裁中國、香港和伊朗的六家實體和七名個人，理由是涉嫌幫助伊朗獲得用於彈道飛彈項目的技術。(美聯社)

美國財政部6日對中國、香港和伊朗的6家實體和7名個人實施制裁，包括伊朗駐北京的國防武官在內。美方指控他們協助為伊朗發展彈道飛彈的關鍵參與者採購相關零件與技術。

中央社引述路透報導，官方的伊朗通訊社表示，伊朗已展示官方宣稱的第一枚國產極音速彈道飛彈，此一聲明可能會增加西方對伊朗飛彈能力的擔憂。

美國負責恐怖主義與金融情報業務的財政部次長尼爾森（Brian Nelson）在聲明中表示：「美國將繼續鎖定非法跨國採購網路，這些網路秘密支持伊朗彈道飛彈生產和其他軍事計畫。」

多年來，美國就伊朗的核計畫和彈道飛彈計畫，以及人權侵害等問題，持續對伊朗實施廣泛制裁。

美國財政部在聲明中指控，伊朗駐北京的國防武官丹加尼（Davoud Damghani）居間從中國為伊朗的終端用戶進行軍事相關採購，對象包括伊朗國防和武裝部隊後勤部（MODAFL）的附屬機構。

美國的制裁針對向「帕欽化學」（Parchin ChemicalIndustries, PCI）銷售離心機，向仲介商P.B. Sadr銷售軍民兩用金屬，還有為伊朗國防和武裝部隊後勤部採購電子裝置。其中「帕欽化學」與P.B. Sadr之前已受到美國制裁。

伊朗駐紐約聯合國使節團，以及中國駐華盛頓大使館沒有立即置評。

中國和伊朗於2021年3月簽署一項為期25年的合作協議，目的在強化雙方長期經濟與政治聯盟。儘管美國的制裁是為了阻斷伊朗出口，中國一直都是伊朗石油的主要買家。

這次受到制裁的還有香港Ke.Do國際貿易有限公司，以及總部位於中國的青島中融通貿易發展有限公司。美國財政部指控這兩家公司從事銷售價值數千萬美元的軍民兩用、有色金屬給P.B. Sadr。

浙江輕機沒有立即回應路透的置評請求，目前也無法立即聯繫P.B. Sadr和帕欽化學以及其他公司就此評論。

伊朗 財政部 彈道飛彈

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