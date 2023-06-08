涉助伊朗飛彈軍購 美制裁中、港個人及實體

美國制裁中國、香港和伊朗的六家實體和七名個人，理由是涉嫌幫助伊朗獲得用於彈道飛彈項目的技術。(美聯社)

美國財政部 6日對中國、香港和伊朗 的6家實體和7名個人實施制裁，包括伊朗駐北京的國防武官在內。美方指控他們協助為伊朗發展彈道飛彈 的關鍵參與者採購相關零件與技術。

中央社引述路透報導，官方的伊朗通訊社表示，伊朗已展示官方宣稱的第一枚國產極音速彈道飛彈，此一聲明可能會增加西方對伊朗飛彈能力的擔憂。

美國負責恐怖主義與金融情報業務的財政部次長尼爾森（Brian Nelson）在聲明中表示：「美國將繼續鎖定非法跨國採購網路，這些網路秘密支持伊朗彈道飛彈生產和其他軍事計畫。」

多年來，美國就伊朗的核計畫和彈道飛彈計畫，以及人權侵害等問題，持續對伊朗實施廣泛制裁。

美國財政部在聲明中指控，伊朗駐北京的國防武官丹加尼（Davoud Damghani）居間從中國為伊朗的終端用戶進行軍事相關採購，對象包括伊朗國防和武裝部隊後勤部（MODAFL）的附屬機構。

美國的制裁針對向「帕欽化學」（Parchin ChemicalIndustries, PCI）銷售離心機，向仲介商P.B. Sadr銷售軍民兩用金屬，還有為伊朗國防和武裝部隊後勤部採購電子裝置。其中「帕欽化學」與P.B. Sadr之前已受到美國制裁。

伊朗駐紐約聯合國使節團，以及中國駐華盛頓大使館沒有立即置評。

中國和伊朗於2021年3月簽署一項為期25年的合作協議，目的在強化雙方長期經濟與政治聯盟。儘管美國的制裁是為了阻斷伊朗出口，中國一直都是伊朗石油的主要買家。

這次受到制裁的還有香港Ke.Do國際貿易有限公司，以及總部位於中國的青島中融通貿易發展有限公司。美國財政部指控這兩家公司從事銷售價值數千萬美元的軍民兩用、有色金屬給P.B. Sadr。

浙江輕機沒有立即回應路透的置評請求，目前也無法立即聯繫P.B. Sadr和帕欽化學以及其他公司就此評論。