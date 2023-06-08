中俄聯合巡航 轟炸機闖防空識別區 日韓戰機緊急升空

中俄聯合空中戰略巡航已是第6次實施，圖為2022年巡航畫面。（視頻截圖）

中國與俄羅斯 6日、7日在日本 海等海域開展2019年以來的第六次聯合巡航。南韓 和日本戰機緊急升空應對，指控中俄巡航分別有八架及四架軍機進入南韓防空識別區及日本海是在「示威」，南韓外交部並已向中國提出嚴正抗議。中國軍事專家則稱，中方第一時間即發布巡航信息，原因之一就在防止發生誤判，是自信與負責任的體現。

中國和俄羅斯此次在日本海、東海和太平洋西部空域進行聯合巡航，是2019年雙方開始進行這項合作以來，首度延伸至第二日。中國官媒環球時報引述軍事專家解讀，這意味著實戰性更強、巡航空間也在不斷拓展。還有專家表示，「兩國已準備好在發生緊急情況時共同行動」。

德國之聲報導，此次中俄聯合巡航引來南韓和日本的不滿。南韓軍方稱，有四架俄羅斯軍機和四架中國軍機在6日進入朝鮮半島南部和東部防空區，南韓派遣戰鬥機緊急起飛應對並予以警告後，解放軍通過軍用直通熱線回答正在進行正常演習，俄方沒有應答。

儘管此次中俄聯合巡航未侵犯南韓領空，仍激起南韓方面的不滿。韓聯社與俄羅斯衛星通訊社報導，南韓國防部已向中國駐南韓使館武官、共軍少將王京國提出嚴正抗議；南韓外交部也通過外交管道敦促中俄防止類似情況重演，並對中俄抵近南韓領空飛越敏感地區表示遺憾。

另據日本共同社報導，中國H-6轟炸機和俄羅斯TU-95轟炸機各2架從6日上午至下午在日本海至東海長距離聯合飛行，日本航空自衛隊戰機緊急升空應對。中俄轟炸機未侵犯日本領空，但防衛省判斷中俄此舉明顯是示威行動。日本內閣官房長官松野博一並表示，嚴重關切中國和俄羅斯在日本周邊的聯合空中巡航，稱其影響日本國家安全。

去年11月中俄聯合巡航中，中國H-6K轟炸機和俄羅斯的TU-95轟炸機和SU-35戰鬥機進入南韓防空識別區，南韓也緊急起飛了戰鬥機；同時，中國若干轟炸機和兩架俄羅斯無人機飛入日本海，日本也同樣緊急起飛戰鬥機。

環球時報引述中國軍事專家傅前哨分析指出，此次中俄聯合空中戰略巡航分為兩個階段意義重大，體現出中俄兩軍的合作在不斷深化。軍事專家宋忠平則指，當前中俄兩國在巡航中已經有能力做到按照實際需求來實施戰略巡航任務。

報導並引述軍事專家張學峰表示，中國國防部6日已第一時間發布中俄舉行第6次聯合空中戰略巡航消息，表明中方對相關活動持更加開放，透明的態度，也是一種自信的體現。同時也防止發生誤判，體現出負責任的態度。