我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人物速寫／劉德華 尼克森總統圖書館華語女導覽

矽谷谷歌員工回憶2000年網路泡沫：裁員比現在慘烈

中俄聯合巡航 轟炸機闖防空識別區 日韓戰機緊急升空

中國新聞組／北京8日電
中俄聯合空中戰略巡航已是第6次實施，圖為2022年巡航畫面。（視頻截圖）
中俄聯合空中戰略巡航已是第6次實施，圖為2022年巡航畫面。（視頻截圖）

中國與俄羅斯6日、7日在日本海等海域開展2019年以來的第六次聯合巡航。南韓和日本戰機緊急升空應對，指控中俄巡航分別有八架及四架軍機進入南韓防空識別區及日本海是在「示威」，南韓外交部並已向中國提出嚴正抗議。中國軍事專家則稱，中方第一時間即發布巡航信息，原因之一就在防止發生誤判，是自信與負責任的體現。

中國和俄羅斯此次在日本海、東海和太平洋西部空域進行聯合巡航，是2019年雙方開始進行這項合作以來，首度延伸至第二日。中國官媒環球時報引述軍事專家解讀，這意味著實戰性更強、巡航空間也在不斷拓展。還有專家表示，「兩國已準備好在發生緊急情況時共同行動」。

德國之聲報導，此次中俄聯合巡航引來南韓和日本的不滿。南韓軍方稱，有四架俄羅斯軍機和四架中國軍機在6日進入朝鮮半島南部和東部防空區，南韓派遣戰鬥機緊急起飛應對並予以警告後，解放軍通過軍用直通熱線回答正在進行正常演習，俄方沒有應答。

儘管此次中俄聯合巡航未侵犯南韓領空，仍激起南韓方面的不滿。韓聯社與俄羅斯衛星通訊社報導，南韓國防部已向中國駐南韓使館武官、共軍少將王京國提出嚴正抗議；南韓外交部也通過外交管道敦促中俄防止類似情況重演，並對中俄抵近南韓領空飛越敏感地區表示遺憾。

另據日本共同社報導，中國H-6轟炸機和俄羅斯TU-95轟炸機各2架從6日上午至下午在日本海至東海長距離聯合飛行，日本航空自衛隊戰機緊急升空應對。中俄轟炸機未侵犯日本領空，但防衛省判斷中俄此舉明顯是示威行動。日本內閣官房長官松野博一並表示，嚴重關切中國和俄羅斯在日本周邊的聯合空中巡航，稱其影響日本國家安全。

去年11月中俄聯合巡航中，中國H-6K轟炸機和俄羅斯的TU-95轟炸機和SU-35戰鬥機進入南韓防空識別區，南韓也緊急起飛了戰鬥機；同時，中國若干轟炸機和兩架俄羅斯無人機飛入日本海，日本也同樣緊急起飛戰鬥機。

環球時報引述中國軍事專家傅前哨分析指出，此次中俄聯合空中戰略巡航分為兩個階段意義重大，體現出中俄兩軍的合作在不斷深化。軍事專家宋忠平則指，當前中俄兩國在巡航中已經有能力做到按照實際需求來實施戰略巡航任務。

報導並引述軍事專家張學峰表示，中國國防部6日已第一時間發布中俄舉行第6次聯合空中戰略巡航消息，表明中方對相關活動持更加開放，透明的態度，也是一種自信的體現。同時也防止發生誤判，體現出負責任的態度。

南韓 日本 俄羅斯

上一則

歐盟推新經貿武器 課關稅、限投資 反制中脅迫

下一則

拒不向特斯拉道歉 近700萬粉絲大V被法院強制執行

延伸閱讀

烏克蘭水壩遭炸毀 烏軍：俄羅斯部隊被洪水沖走

烏克蘭水壩遭炸毀 烏軍：俄羅斯部隊被洪水沖走
中俄軍機入侵防空識別區 日韓軍機升空應對

中俄軍機入侵防空識別區 日韓軍機升空應對
印尼49國海上聯演 美中俄罕見同台

印尼49國海上聯演 美中俄罕見同台
美軍將領稱準備好「在太空作戰」 抗衡中俄

美軍將領稱準備好「在太空作戰」 抗衡中俄

熱門新聞

一名女子行李掉落在銅鑼灣鬧市，「倒出」一地保險套，路人紛紛上前幫忙撿起。（取自網路）

質量好…香港銅鑼灣鬧區女子行李跌落「保險套」撒滿地

2023-05-31 16:01
被收養的女子小時候的照片。(取材自白鹿視頻)

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

2023-06-01 08:30
網傳廣西柳州梁姓局長(左)和情人露骨的聊天紀錄。（視頻截圖）

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

2023-06-02 08:30
101歲的楊振寧，以視頻方式在西湖大學致辭。（取材自北京日報）

101歲楊振寧罕見露面 容貌變化大 網友熱議

2023-06-02 07:30
小龍蝦是廣受中國民眾歡迎的美食，圖為江蘇盱眙去年舉辦的「龍蝦新味大賽」。（中新社）

4隻小龍蝦下肚差點沒命 四川醫院一晚急診20多例

2023-06-05 03:09
網傳「不能坐別人坐過的熱凳子」，是真的嗎？圖為示意圖。（取材自每日經濟新聞／視覺中國圖）

別人坐過的「熱凳子」不能坐？問題登熱搜 專家這樣解答

2023-06-07 09:30

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害

紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害
紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日

紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日
好市多冷凍餐 營養師推薦：這8種最健康

好市多冷凍餐 營養師推薦：這8種最健康
Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員

Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員
「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器

「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器