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世銀上調今年經濟預測 料中國GDP增至5.6％

記者謝守真／即時報導
世界銀行上調今年全球經濟預測，預測中國GDP增至5.6%。（路透）
世界銀行上調今年全球經濟預測，預測中國GDP增至5.6%。（路透）

隨著多個主要經濟體今年首季陸續恢復正常運作，世界銀行（World Bank）6日上調2023年全球經濟成長預估。世銀將今年環球增長預測由一月時的1.7%調高至2.1%。而針對中國今年的經濟增長預測，世銀則大幅調高1.3%至5.6%，看好疫情後消費和服務業帶動中國復甦。

根據央視新聞報導，世界銀行指出，上調經濟預測主因歸於美國和其他主要經濟體的表現比預期更具韌性。美國消費者的彈性，以及亞洲國家較預期在今年較早時間重新開放。世銀預測，美國今年GDP增長為1.1%，而中國經濟增長則上調至5.6%，較1月份預測4.3%明顯有所提升。

然而，世銀預測，今年下半年全球增長將會出現放緩，高利率明年對經濟的拖累更會大過預期。世銀警告，目前全球經濟仍處於不穩狀態，通脹居高不下以及利率上升，正為世界各地經濟活動構成壓力，尤其是在發展中國家。因此，世銀為明年全球經濟增長調低0.3%至2.4%。將中國明年經濟增長預測調低至4.6%。

世銀表示，隨着經濟增長放緩，不少經濟體勞動力需求轉弱，配合大宗商品價格保持穩定，料通脹將逐步下降，但預計明年許多國家的核心通脹仍會高於央行目標。

此外，世銀擔心，近期銀行業危機，令息口上升和信貸收縮，對經濟的影響越來越明顯，最壞或可能拖累全球陷入衰退窘境。

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