中國產郵輪「魔都號」下水 拉萬億產業 明年正式營業

魔都號魔都號Q＆A

長323.6米、寬37.2米、總噸位13.55萬噸、24層樓高、可搭載5246人的中國首艘國產郵輪 「愛達．魔都號」，6日出塢。繼義德法芬蘭之後，中國成為第五個有能力建造大型郵輪的國家，網民高呼「逆襲」、「超車美國」。這艘「移動的海上城市」計畫年底交付，明年正式運營。交付後，將從上海出發，執航東南亞 和東北亞等周邊國家的航線 ，並將推出「海上絲路」等中長航線。

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大型郵輪與航空母艦、液化天然氣船並稱為世界造船業三顆「皇冠明珠」。中國船舶報表示，「愛達．魔都號」象徵中國船舶工業已初步掌握大型郵輪設計建造的關鍵核心技術，實現大型郵輪建造領域零的突破。同時，將進一步撬動郵輪製造、維修等相關產業鏈，產值以萬億計。

「愛達．魔都號」船體塗裝從敦煌壁畫藝術中採擷靈感，以「絲綢之路」為主題，選取中式美學的敦煌飛天及天女散花，將經典的顏色與靈動的線條融為一體，創新演繹東方文化韻味。

「愛達．魔都號」共有2826間艙室，總面積約3.46萬平方公尺，滿載時可搭載5246名乘客。同時，高達16層的上層建築生活區，還擁有劇院、特色餐館、購物廣場、藝術走廊和水上樂園等休息設施。

作為目前全球最複雜的單體機電產品，這艘大型郵輪的零部件數量多達2500萬個，相當於中國國產客機C919的5倍，復興號高鐵的13倍；線纜超過4300公里，約等於上海到拉薩的距離。

外高橋造船副總經理周琦指出，國產大型郵輪發揮產業鏈「鏈長」作用，將有力推動相關產業的聯動發展。透過與全球101個供應方建立戰略合作關係，外高橋造船吸納了超過500家全球供應商推進郵輪設計建造，還成立了大型郵輪創新中心，已有40餘家優質企業入駐。

外高橋造船大型郵輪工程項目副經理吳曉源表示，目前「愛達．魔都號」的內裝進度達到85%左右。具體來說，船舶內部艙室壁板、天花板、頂燈等已全部完成，目前主要是進行地面鋪設，後期還要完成剩下的「軟裝」工程。這些剩下的工作都將在出塢後的階段完成。