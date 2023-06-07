售芬太尼設備遭懲 中：美轉嫁身治理不力責任

中國商務部稱，中方一貫厲行禁毒，並本著人道主義精神盡力幫助美方應對解決芬太尼問題。（美聯社）

針對美國財政部 日前以銷售設備涉及生產芬太尼為由制裁中國實體和個人，中國商務部6日發布新聞稿表示，美方罔顧事實，以所謂向美國和墨西哥 銷售的壓片機、模具設備可被用於製造芬太尼為由，對中國實體和個人進行制裁，企圖混淆視聽、誤導公眾、轉嫁自身治理不力責任。中方對此堅決反對，將堅定維護中國企業和個人的合法權益。

新聞稿並稱，中方一貫厲行禁毒，並本著人道主義精神盡力幫助美方應對解決芬太尼問題。

美國財政部5月30日宣布制裁17個參與在國際上銷售生產非法藥品的設備的個人和實體，其中包括中國7家實體和6名個人，1家墨西哥實體和3名個人。

美國國務卿布林肯當時發表聲明稱，這是拜登政府通過破壞全球非法芬太尼供應鏈 來拯救生命的全政府行動的一部分。他並強調，這些行動針對的是從事非法活動的個人與實體，而不是特定國家。非法芬太尼和其他合成藥物是美國18至45歲成年人的主要死亡原因。

美國財政部在5月30日的聲明中指出，這些受到制裁的實體與個人直接或間接參與了用於將合法藥品的假冒商標印在非法生產的藥丸上的壓丸機、模具和其他設備的銷售。這些通常含有芬太尼的藥丸頻繁地被運往美國市場。

據美國之音報導，負責恐怖主義和金融情報的美國財政部副部長尼爾森 (Brian E. Nelson) 說，財政部的制裁針對推動美國全國各地芬太尼中毒和死亡人數激增的致命供應鏈的每個階段。「含有芬太尼的假藥是導致這些死亡的主要原因，每年摧毀成千上萬的美國家庭。我們仍然致力於利用所有權力打擊非法藥物生產的幫兇，以破壞這種致命的全球生產並應對這些藥物構成的威脅」。