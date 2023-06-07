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危險攔截？美批解放軍咄咄逼人 中反嗆挑釁

中國新聞組／北京7日電
美國海軍4日深夜公布陸艦3日橫切美軍驅逐艦「鍾雲號」船頭前方的30秒影片。（美聯社）
美國海軍4日深夜公布陸艦3日橫切美軍驅逐艦「鍾雲號」船頭前方的30秒影片。（美聯社）

解放軍在台海近距離攔截美軍軍艦和軍機，白宮國安會發言人柯比批中國軍隊「危險攔截、咄咄逼人」、行為不專業，可能引致傷亡及誤判。對此，中國外交部反批美軍艦不遠萬里來中國家門口挑釁，美國的霸權行為才是造成海空安全風險的根源。華春瑩也接連發出「靈魂反問」，回嗆美加炒作。

綜合美國之音、環球網報導，美加軍艦日前執行穿越台海任務時，美軍飛彈驅逐艦「鍾雲號」被解放軍軍艦逼近。柯比5日譴責解放軍在台海與南海日益挑釁，還警告這類行為恐釀傷亡。

加拿大「環球新聞」日前報導，鍾雲號與解放軍軍艦當時相距不到137公尺左右，解放軍軍艦還以相當快速度，切入鍾雲號船頭前方位置。

另在5月26日，在南海上空的國際領空，一架中國噴氣式戰鬥機在一架美國軍用飛機附近進行了美國所說的「沒有必要的咄咄逼人」行動。

柯比提到，解放軍完全沒必要如此挑釁，「可悲的是，這只是我們正在應對的解放軍日益咄咄逼人行為的一部分」，這些不安全與不專業的攔截行動恐會造成誤解與誤判，可能導致傷亡，令人「無法接受」。

對於華府的指控，中國外交部發言人汪文斌表示：「中國軍隊採取的行動，是應對有關國家挑釁的必要舉措，完全合理合法、安全專業。」

針對美加聲稱中國軍艦「危險攔截」美國軍艦一事，華春瑩6日晚連發兩推，用一張圖示意美國距離中國南海有8300英里遠，並借一個「帶槍」來中國家門口發起挑釁還反咬一口的比喻反問，「若這種事發生在美國，你覺得房主會怎麽做？」

華春瑩先是援引一篇題為「美國警告，中國『日益增長的侵略性』增加了衝突風險」的美媒報導截圖。報導中提到，柯比5日聲稱北京當局在台灣地區周邊和南海地區對美軍的態度愈發「咄咄逼人」。華春瑩反問稱「這難道不是咄咄怪事嗎？這件事發生在台灣海峽，而不是加州海岸附近。美國軍艦一路航行到中國周邊，進行炫耀武力的挑釁行為，卻反過來指責中國反應過度？」

解放軍 華春瑩 柯比

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