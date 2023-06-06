復甦疲軟 中：放寬外資准入 官媒：地方政府債務安全可控

中國商務部官員5日表示，將持續擴大市場准入，進一步取消或放寬外資准入限制。（取材自新華網）

在經濟復甦疲軟及部分外資動搖下，中國商務部 5日宣布，今年將持續擴大市場准入，合理縮減外資准入負面清單及放寬准入限制，今年並將展開「投資 中國年」招商引資活動。另外，中國地方政府債務問題也受到關注。彭博調查顯示，分析師已將此列為亞洲今年最大金融風險，並高度示警「隱性債務」問題。

本報系聯合報報導，財新傳媒5日公布5月財新中國服務業PMI為57.1，較4月上升0.7，顯示服務業景氣穩定走高，不過，財新智庫高級經濟學家王喆分析，中國的就業和市場預期仍呈現趨弱跡象。

商務部市場體系建設司長周強5日在國新辦記者會指出，中方將繼續推進高水準的對外開放，並依靠超大規模的市場優勢，不僅要把優質存量外資留下來，還要把更多高品質外資吸引過來。

周強指出，除上述措施外，商務部將積極推動「全國統一大市場建設」，更大力度地吸引和利用外資，包括持續擴大市場准入，合理縮減外資准入負面清單，進一步取消或放寬外資准入限制；加大投資促進工作力度，展開「投資中國年」招商引資活動，統籌各方資源，促進精準招商；持續做好外資企業服務。充分發揮重點外資項目工作專班作用，完善協同保障機制，深化與外資企業和外國商協會常態化交流。

對於中國地方政府債務問題，官媒新華社5日發文引述「財政部 相關負責人」強調，整體來看，中國政府債務率並不高，財政狀況健康、安全，有能力、有空間應對風險挑戰。

文章引述數據顯示，截至2022年底，全國地方政府債務餘額約人民幣35.07兆元，包括一般債務餘額約人民幣14.4兆元、專項債務餘額約人民幣20.67兆元，均控制在全國人大批准的債務限額之內。

文章稱，近年來，中國政府法定債務餘額與GDP總值之比控制在50%左右，低於國際通行的60%警戒線，也低於主要市場經濟國家和新興市場國家水平，風險總體可控。

因此，「財政部相關負責人」雖坦言，當前，地方政府債務主要是分布不均勻，有的地方債務風險較高，還本付息壓力較大，但表示當局已督促有關地方切實承擔主體責任，抓實化解政府債務風險，牢牢守住不發生系統性風險的底線。