環時：康達訪京 職業級作秀「別指望有突破性表現」

中國外交部副部長馬朝旭 （路透資料照片）

中美關係緊張之際，美國亞太事務助理國務卿康達抵北京 與中國副外長馬朝旭等人會談，被認為是想為雙方更高層級接觸做鋪墊；中國官媒「環球時報」援引專家分析稱，康達是典型的職業外交官，「不要指望有什麼突破性表現」。外媒指出，中國官媒抨擊美國到訪高官作秀很罕見，直接唱衰這趟外交訪問。

美國之音報導指出，美國國務院發表聲明說，康達此行「雙方進行坦率和富有成效的討論，這是維持溝通渠道暢通的持續努力的一部分，並建立在最近兩國間高層外交的基礎之上。」

但「環球時報」援引美國問題專家呂祥指出，「康達是典型職業外交官，這次是帶有調研性質的、遵從上級指示的、循規蹈矩的訪問，因此不要指望會有突破性的表現」，他認為，美國也擔心極限施壓會反彈，因此頻繁派人來試探中方。

路透報導指出，環時以此批評康達訪問中國，其實是試圖通過向外界傳遞堅持尋求與中國溝通的「善意信息」，企圖塑造美國是負責任國家的形象，同時試圖將溝通不暢或拒不接受對話的責任推給中國。

外交學院國際關係研究所教授李海東則分析，美方高官密集推動對中交流有兩個目的；首先是表現出美國尋求的對中政策是競爭而非衝突，另一個目的是希望在美方關注的重大國際議題上，甚至於美國國內的一些議題上，中方能夠最大限度滿足美方的要求。

康達的北京之行，正值六四天安門運動34周年的敏感時期，美國國務卿布林肯早前還就此發表聲明說：「我們不會忘記那天遇難的人們展現出來的勇氣。」

與此同時，中共中央外事辦主任王毅 5日應約與法國總統外事顧問博納通電話，特別讚揚法國總統馬克宏 最近針對台灣議題的表態，體現「獨立自主」，不跟隨美國。