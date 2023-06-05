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中防長新加坡演講「座無虛席」 官媒：這1細節意義重大

中國新聞組／北京5日電
中國國防部長李尚福4日在新加坡第20屆「香格里拉對話」大會發表演說，央視直擊現場稱「座無虛席」。（美聯社）
中國國防部長李尚福4日在新加坡第20屆「香格里拉對話」大會發表演說，央視直擊現場稱「座無虛席」。（美聯社）

中國國防部長李尚福4日在「香格里拉對話」大會(香會)演說，官媒央視直擊現場稱一個細節顯示中方演講受到世界矚目，那就是「座無虛席」；印尼前副外長也指，這項演說「世界各地政策分析家都會研究和解讀」。李尚福此次不見美國國防部長但與多國舉行十餘場會談，專家稱意味中方願開放、透明與各國交流，但對污衊中國觀點也一定堅決反擊。

第20屆香格里拉對話2日在新加坡開幕，李尚福4日在大會演講。央視直擊李尚福演講現場「座無虛席」，並指這代表了李尚福的演講受到世界矚目。

央視並引述與會的印尼外交部前副部長前駐美大使迪諾·帕迪·賈拉爾表示，「會場已經滿了，這是大會的第二天（發言），第二天還坐滿人是不尋常的，但這個會場非常滿。我想世界各地的政策分析家都會研究和解讀這次演講。」

迪諾·帕迪·賈拉爾並表示，李尚福的演說「是一個非常有用的演講，讓我們知道中國是如何看待軍事規畫，以及與該地區和世界其他地區的地緣政治關係，中國對中美關係的看法，對國際秩序的看法，以及對台灣和南海問題的看法。我相信印尼準備與中國合作，以加強該地區的安全。」每一個亞洲國家都不希望受到外部勢力干涉，「我們希望合作，希望建立信任」。

在「香會」中，不僅李尚福的演說受到矚目，他「見」與「不見」了哪些人也引來關注。中國新聞網報導，李尚福先後與菲律賓、柬埔寨、英國、澳洲、日本、南韓、印尼、歐盟等十餘個國家和國際組織防務部門領導或代表團團長交換了意見，並拒絕會見美國國防部長奧斯丁。

中新社引述軍事科學院戰爭研究院研究員趙小卓表示，「李尚福部長充分利用了這次機會進行雙邊活動。」中方意在藉著面對面溝通，對當前存在的一些突出、敏感問題畫出「紅線」，並與已建立良好溝通機制的國家或國際組織加深務實合作。比如李尚福當面向日本防衛大臣濱田靖一表達「台灣問題是中國內政」等立場，也向新加坡等國展現構建更緊密的中國—東盟命運共同體等。

國防科技大學國防科技戰略研究智庫副主任朱啟超指出，中方在「香會」期間的多場會談，外界注意到，在交流中，中方願意分享做法、展示方案，以供各方參考。朱啟超說，這本身就是一種開放、透明的體現。「我們秉持求同存異的原則，對於外界一些客觀的批評，中國會認真聆聽。但是對於刻意渲染、誇大甚至污衊中國的觀點，我們也要堅決反擊。」

印尼 國防部 新加坡

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