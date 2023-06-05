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與中國警務合作協議 斐濟有意終止

編譯陳曉慈／綜合報導

負責軍隊事務的斐濟內政暨移民部長蒂科杜阿杜阿（Pio Tikoduadua）4日出席新加坡「香格里拉對話」（香會）時表示，斐濟或將終止與中國的警務合作協議，他已提前六個月告知中方，斐濟有意重新評估該協議。

「日經亞洲」4日報導，前斐濟總理巴依尼馬拉馬2011年與北京簽署警務合作協議，根據該協議，中方將協助培訓斐濟警察及軍隊，並可在斐濟領土派駐警力。去年底就任的斐濟總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）1月宣布將取消這項協議，他向當地媒體表示，因兩國制度不同，斐濟沒必要繼續這項協議。

蒂科杜阿杜阿表示，考慮到當前地緣政治局勢，以及斐濟如何重新制定國家安全方針，斐濟希望重新與中國討論兩國關係未來發展走向。

巴依尼馬拉馬2006年發動政變上台後，過去與斐濟友好的澳洲、紐西蘭等相繼祭出制裁，導致斐濟與友邦關係急速惡化，斐濟並轉而採取親北京政策。中國國家主席習近平2014年出訪斐濟，同年中斐簽屬邊防安全及防禦諒解備忘錄（MOU），蒂科杜阿杜阿指出，備忘錄內容包含中方提供斐濟能蒐集指紋的生物識別儀器。

蒂科杜阿杜阿表示，斐濟對於與中國警務合作協議的評估結果，可能在8月出爐。

香會期間，蒂科杜阿杜阿與澳洲防長馬勒斯在場邊會見，針對「部分國防安排」進行討論，但蒂科杜阿杜阿未與中國防長李尚福見面。

斐濟與澳洲去年10月簽署駐軍地位協定（Status of Forces agreement），擴大兩國安全合作，相互同意兩國軍隊在對方領土上部署。斐濟防長塞魯伊拉圖（Inia Seruiratu）當時稱，兩國國防軍在區域各地共同訓練和部署，此一協議帶來了「安全合作的新高峰」。

澳洲 北京 新加坡

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