中學者：中美軍事關係 不能按美方設定節奏推進

中國國防大學教授張弛。（取材自觀察者網）

中美兩國國防部長昨在新加坡 的香格里拉對話上分別發表談話，不僅雙方內容針鋒相對，現場還有中國代表團的學者質問美國防長奧斯丁 ，稱美國一方面說支持東協是區域中心，一方面又在亞太建立多邊組織，「不矛盾嗎？」中國軍事專家則指出，美國完全無視中國在核心利益和重大安全關切上的一些基本要求，在這種情況下，中美軍事關係不可能按照美方希望的方向發展。

環球時報報導，奧斯丁發言首先著重描述美國與亞太國家的同盟關係以及軍事部署，提到美日澳、美日韓，美日澳印等「多邊機制」的進展，隨後提到中美軍機在南海的衝突，「我們清楚地看到了一個令人不安的中國咄咄逼人不專業的飛行案例」，「我們維護台海和平穩定的決心是堅定不移的」。

美國國防部長奧斯丁。（取材自觀察者網）

奧斯丁還說，「我深切憂心的是，中國一直不願意更認真地參與我們兩軍之間更好的危機管理機制。但我希望這種情況會改變，而且要快」。

在奧斯丁發表完演說後，中國國防大學國家安全學院副教授張弛提問：「美國一方面說要支持東協在區域的中心地位，另一方面卻又建立很多類似AUKUS （美英澳軍事聯盟）和QUAD（美日澳印四方安全對話）的多邊組織。難道這不矛盾嗎？」

據觀察者網報導，奧斯丁回應稱，他認為張弛這個問題沒有抓住要點，並強調AUKUS有利於促進地區安全穩定。

對此，中國軍事科學院戰爭研究院大校研究員曹延中在環球時報訪問中表示，中美軍機日前在南海空中的衝突，是因為美軍「碰瓷」、「不專業地攔截」中國戰機，干擾中國航母訓練。