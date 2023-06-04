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中美「香格里拉」交鋒 分析：雙方軍事風險認知差異令人擔憂

中國新聞組／北京4日電
「香格里拉對話」亞洲安全會議2日在新加坡登場，美國國防部長奧斯丁與中國防長李尚福在晚宴同桌。（中央社）
「香格里拉對話」亞洲安全會議2日在新加坡登場，美國國防部長奧斯丁與中國防長李尚福在晚宴同桌。（中央社）

美國國防部奧斯丁昨天於「香格里拉對話」大會上表示，台海若爆衝突將是毀滅性的，但美國有決心維護台海和平穩定，中國人民解放軍代表團、中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰中強力反擊，並送美方三句話，「領導不是霸權，地位取決作為，行動勝於空談」，路透報導，中美武裝部隊間的溝通管道凍結已久，成為美國國防部日益擔憂的問題。

綜合媒體報導，首次以中央軍委聯合參謀部副參謀長的身分對外亮相的景建峰表示，奧斯丁闡述美方的觀點，明裡暗裡多次對中方進行不實指責，對此我們絕不接受，堅決反對。

景建峰送美方三句話：領導不是霸權，地位取決作為，行動勝於空談。當今世界正經歷百年未有之大變局，和平、發展、合作、共贏的時代潮流不可逆轉。相信堅持戰略自主，追求和平發展的國家，不會隨美起舞，重走陣營對抗的老路。

報導指出，中國軍事代表團成員、軍事科學院原副院長何雷也反擊奧斯丁的談話，指美國強調在「印太地區」的領導力，這種領導力靠的是在亞太地區拉幫結派，搞小圈子，企圖搞亞太地區的「小北約」，這樣只會破壞亞太地區的和平安全穩定。

另據路透報導，美國官員和分析師認為，美中兩國對軍事風險的看法存在令人擔憂的差異，這次尷尬的會面只是一個最新例證。

報導指從台灣議題、中國在南海的軍事活動，到美國採取措施遏制中國半導體產業，諸多問題都使美中產生摩擦，兩大超級強權之間的關係日益緊張。

美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）上周在活動中透露，美國向中國提出電話通話、會面、對話，都遇到許多困難。

中國駐華府大使館發言人劉鵬宇昨天在聲明中表示，中美之間的溝通有利於增進相互了解，「然而，現在美方說希望與中方對話，同時試圖透過一切可能的方式打壓中國，持續制裁中國官員、機構和企業…像這樣的交流有任何誠意和意義嗎？」

國防部 奧斯丁 大使館

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