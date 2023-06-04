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封面故事／田浩江 書寫歌劇人生

20多國情報頭子在「香會」場邊秘密集會 美中都在

美副財長晤中國駐美新大使謝鋒 強調保持溝通的重要

記者陳宥菘／綜合報導
圖為中國新任駐美大使謝鋒23日飛抵紐約甘迺迪國際機場時接受媒體聯訪。（路透）
圖為中國新任駐美大使謝鋒23日飛抵紐約甘迺迪國際機場時接受媒體聯訪。（路透）

據路透報導，新任中國駐美大使謝鋒2日會見了美國財政部國際事務副部長尚博格（Jay Shambaugh），雙方就保持世界最大兩個經濟體之間的開放溝通進行了討論，尚博格強調了兩國密切溝通、共同應對全球挑戰的重要性。

美國財政部在官網發表的聲明中提到，這次會議是坦誠的、建設性的，並且是為保持開放的溝通渠道和負責任地管理我們的雙邊關係而進行的努力。

聲明指出，在尚博格提出美方關切問題的同時，尚博格也強調了中美作為全球兩個最大經濟體，就全球宏觀經濟和金融問題密切溝通、共同應對全球挑戰的重要性。

另據傳，美國財政部長葉倫有意在今年訪中。葉倫於4月底一場演說中表示，呼籲中美兩國建立「建設性和公平」的經濟關係，朝「健康競爭」發展，她並稱，「美中關係顯然處在緊張的時刻，我的目標很清楚、坦率，就是『消除噪音』，依據清楚的事實討論這個重要的關係」。

報導說，雖然中美雙邊在經濟問題上的接觸最近有所增加，如美國貿易代表戴琪與商務部長雷蒙多，5月底曾分別會見了中國商務部部長王文濤，雙方就對方的貿易、投資和出口政策交換了意見。

財政部 商務部 葉倫

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