打臉「去風險」? 外企大佬排隊訪華 中媒稱「用腳投票」

輝達(Nvidia)共同執行長黃仁勳據傳將於未來一周訪問中國，他日前受訪表示，中國是科技產業非常重要的市場。(Getty Images)

中國的經濟真的被外界看壞嗎？近期一眾西方巨企齊集中國，表達對中國市場的信心和期許。繼蘋果庫克、特斯拉馬斯克 後，英偉達黃仁勳 下周前往中國，法國LVMH執行長阿爾諾也傳出訪問計畫。北京日報旗下公眾號「長安街知事」指出，儘管美國強調對中國去風險，但近期多家企業高層相繼訪中，顯示「美歐企業家已用腳投票 」。

香港01報導，在這一波訪華的美國商界領袖中，最矚目的要數馬斯克，這是他三年來首次訪問中國。此趟行程他還先後會見了中國國務委員兼外長秦剛、中國工業和信息化部部長金壯龍、商務部部長王文濤、中國貿促會會長任鴻斌及上海市委書記陳吉寧等人。此外，他期間還曾抽空與寧德時代老闆曾毓群見面。

近期抵達中國的還有摩根大通行政總裁戴蒙、星巴克CEO納思瀚等知名「大佬」。而英偉達（NVIDIA）創辦人黃仁勳將於6日前往中國，法國LVMH執行長阿爾諾也傳出本月有計畫訪華。

美國國務卿布林肯近日稱對中國聚焦「去風險」（de-risking），而不尋求「脫鉤」（de-coupling），提法的轉變引發關注。「長安街知事」指出，儘管美國強調去風險，但近期多家美國企業高層相繼訪中，顯示「美歐企業家已用腳投票」。

長安街知事引述上海社科院國際問題研究所副研究員吳其勝分析，美西方並沒有詳細界定「風險」具體指的是什麽，但結合歐盟過去發布的文件來看，去風險主要指兩個方面，一是經貿領域降低對中國的依賴、尋求多元化；二是希望限制部分領域的對中經貿往來，削弱中國在高技術領域和安全方面的能力。

吳其勝認為，美國使用去風險一詞，只是姿態上的軟化。在歐盟不願對中脫鉤之下，美國透過此一表述統一盟友立場。中國人民大學重陽金融研究院研究員劉英也稱，美國推動對華脫鉤斷鏈失敗，還寄希望於用所謂去風險團結盟友，掩飾其去中國化的本質。