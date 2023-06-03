中國銀行進駐巴紐開分行 與美在太平島國較量

中國銀行1日宣布在南太平島國「巴布亞紐幾內亞」開設首間分行。（路透）

中國銀行1日宣布在南太平洋島國「巴布亞紐幾內亞 」開設分行，成為中資銀行在該區域設立的首家分行。然而，美國國務卿 上周甫前往巴紐訪問，並與巴紐簽署防務合作協議，中美近期舉動被視為在太平洋島國上相互較量。

據中國銀行官網消息，中國駐巴紐大使曾凡華於開業致詞上指出，巴紐是中國在南太平洋島國中的最大貿易伙伴和最大投資目的地國，中國銀行選擇巴紐作為進駐南太平洋島國地區的首個國家，具有前瞻性意義。

中國銀行董事長葛海蛟表示，此分行是建設兩國更高水平、更加深化「全面戰略伙伴關係」部署的具體實踐，中國銀行將發揮全球化經營優勢，持續加強在南太平洋地區協同服務網絡建設，以及深化兩國經貿合作、助推當地經濟振興、高質量服務共建「一帶一路」等層面發揮作用。

巴布亞紐幾內亞總理馬拉佩（James Marape）則說，巴紐政府歡迎中國銀行設立分行。長期以來，巴紐與中國保持平等互利合作，取得了豐碩成果。分行的成立是兩國深化務實合作的又一里程碑，對拓展雙邊經貿合作具有重要意義。巴紐政府將繼續為中國銀行及其他中資企業在巴新發展提供支持和便利。

公開資料顯示，中國銀行成立於1912年，是當前持續經營時間最長的中資銀行，更是全球第四大銀行。巴紐分行成立後，中國銀行境外服務網絡將覆蓋63個國家和地區，並於在墨爾本、布里斯本、伯斯、奧克蘭等南太地區主要城市均設立了分行。

值得注意的是，據路透報導，美國國務卿布林肯 5月22日甫結束巴紐訪問行程，並與馬拉佩簽署新防務合作協議，預計將擴大美國在巴紐軍事和其他設施的使用範圍，加強美國在南太平洋地區的安全關係，布林肯當時稱，兩國將正在共同努力塑造未來，並期待將兩國夥伴關係提升到一個新的水平。

然而，報導指出，巴紐去年與鄰國索羅門群島達成協議，內容與中國是太平洋島國的主要基礎設施借貸國和債權國相關。馬拉佩稱，巴紐是「一個對所有人都是朋友，對任何人都不是敵人」的地方，馬拉佩說，「我們有我們的價值觀，這意味著我們不會妥協」。

馬拉佩表示，中國公司、政府與人民在過去一直都是巴紐取得進步的重要合作夥伴，「我們希望這家銀行不僅能夠鞏固而且促進兩國人民、兩個國家之間的交易便利」。