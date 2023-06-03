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中國、阿根廷簽「一帶一路」合作規畫

中國新聞組／北京3日電

繼阿根廷在2022年正式加入「一帶一路」倡議後，中國和阿根廷兩國政府代表2日再在北京簽署共同推進「一帶一路」建設合作規畫。該規畫深化雙方在基礎設施、能源、經貿、金融、人文等領域互利合作，進一步推進兩國共建「一帶一路」走深走實。

香港文匯報報導，國家發改委網站2日發布的消息稱，「合作規畫」全面落實中阿兩國領導人關於高質量共建「一帶一路」的重要共識，遵循共商、共建、共享原則，堅持開放、綠色、廉潔理念，以高標準、可持續、惠民生為目標，圍繞政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通，深化雙方在基礎設施、能源、經貿、金融、人文等領域互利合作。

相關消息指，「合作規劃」的簽署對於深化兩國政治互信和戰略對接具有重要意義，有利於促進中阿各領域務實合作，進一步推進兩國共建「一帶一路」走深走實，為雙方企業創造更多合作機遇，更好增進兩國人民福祉。

中國現代國際關係研究院拉美研究所副所長孫巖峰表示，2017年巴拿馬成為第一個跟中國簽署「一帶一路」協議的拉美國家，此後，拉美國家才逐漸意識到「一帶一路」是一個面向全球，致力於共同發展、共享發展機遇的協議。「所以越來越多的拉美國家紛紛跟中國簽署『一帶一路』協議，拉美國家逐漸地意識到『一帶一路』倡議可以為拉美地區帶來巨大的發展機遇。」

資料顯示，截至今年4月末，中國已與151個國家、32個國際組織簽署了200餘份共建「一帶一路」合作文件。

一帶一路 北京 香港

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