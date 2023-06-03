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想要美中防長會談 華春瑩：先解除李尚福制裁

中國新聞組／北京3日電
中國防長李尚福(左)2日在香格里拉對話晚宴上與美國防長奧斯丁握手寒暄。(美聯社)
中國防長李尚福(左)2日在香格里拉對話晚宴上與美國防長奧斯丁握手寒暄。(美聯社)

第20屆「香格里拉對話」安全論壇2日至4日在新加坡登場，國防部長李尚福與美國防長奧斯丁在開幕宴上握手，美方日前提議雙方防長在場邊會談，遭北京回絕，外交部發言人華春瑩則在推特發帖，指美方一邊對李尚福實施制裁，一邊又炒作中方「拒絕」兩國防長會晤的做法。

環球網報導，李尚福應邀出席第20屆香格里拉對話會，會議期間，將就「中國的新安全倡議」議題作大會發言，會見有關國家代表團團長。李尚福則遭到來自多國的記者「圍堵」式拍攝。

對中國拒絕雙方防長場邊會談，華春瑩轉發了一張美國國務院5月22日記者會實錄相關內容的截圖。指有記者當時提問稱，美國國務院是否正在考慮解除對中國國防部長李尚福的制裁？美國務院發言人米勒稱，「不考慮」華春瑩說，美方在提出會晤之前不應該至少先解除制裁嗎？

至於中國為何回絕美國的邀請？央視「玉淵譚天」報導，在香會登場前，一架美軍偵察機在南海所謂「國際空域」對中國進行抵近偵察，「攪亂南海局勢，美國早就是慣犯」。

報導指，美國2022年在南海的軍事動作明顯增加，成為威脅南海局勢的重要因素。過去一年，美軍在南海的各類訓練和演習數量超過了100次，美國把南海當成跨兵種和跨國演練場的目的，比以往任何時候都來得更明顯。

除此之外，在美國的領導下，美日印澳四方安全對話推出印太海域態勢感知夥伴關係。根據這項計劃，美國與盟友將進行海洋與軍事安全情報的共享，來提升太平洋、東南亞和印度洋地區各國的海域監控能力。報導指，作為一個域外國家，美國要爭奪自己本不應擁有的話事權，使用的一個典型手段，是分化東盟。

國務院 華春瑩 國防部

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