英智庫：俄烏戰爭沒有改變中國對可能攻打台灣的思考

CNN報導,英國頂級戰略智庫「國際戰略研究所」(IISS)在新加坡 香格里拉對話之前發布研究報告指出,中國仍然是現有國際秩序的「主要長期挑戰」,同時沒有證據顯示俄羅斯侵略烏克蘭 的舉步維艱改變了北京 對任何可能攻打台灣「時間尺度或方法」的思考。

主辦香格里拉對話的IISS在2日公開的年度亞太安全評估報告指出,「北京把台灣視為內部挑戰形成了其評估,中國動用武力收復該島跟烏克蘭戰爭將徹底不同」。無論如何,陸方軍事思想家分析了西方支援烏克蘭的影響以及導致俄方軍力表現不佳的因素。

報告還指出,「不可能確定中國是否將在未來的某個時候使用武力奪取台灣」,北京的決策不僅會受到「軍事能力評估」的影響,「還會考慮到可能的美國及盟邦非軍事反應」,其中包括潛在的經濟影響。報告也補充指出,「沒有證據表明中國有一個入侵台灣的確定時間表」。

報告還表示,北京圍繞台灣的言論成了說明日本越來越擔心中國的幾個關鍵誘因之一,而歐洲的激烈衝突也可能加速亞太地區朝向提高軍費開支與努力發展軍事能力的趨勢。

