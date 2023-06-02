許志永獄中呼籲：六四禁食 紀念先輩

中國公民運動倡導者許志永。(取材自推特)

自由亞洲電台報導，因「顛覆國家政權罪」被重判的中國知名法律學者許志永，在六四 34周年前夕，透過身在美國的人權律師滕彪，發出6月4日禁食一天紀念的公開呼籲。

據報導，許志永表示，過去十年的6月4日，不論是監獄 內或監獄外，他都會禁食一天，形容這是不可遏制的紀念，因為其他行動都有可能被強力阻止，只有禁食，身陷囹圄依然能堅持，認為禁食是其他紀念活動的精神基石，是更有力量的紀念方式。

他表示，多年來，一些朋友也會在當天默默禁食，但認為，禁食不只是個人的事，呼籲更多人參與，可以用轉發文章、拉條幅、製作公民徽章和標識，一起把理念傳開。

滕彪表示，六四事件發生的時候，他和許志永雖然只是高中生，但八九民運的精神，一直鼓舞他們堅持為公平正義發聲，對許志永來說，紀念六四是非常重要的事情，即使在獄中也不能放棄。

滕彪指出，許志永的精神狀況還好，但不清楚他的身體狀況。他表示，中國的看守所環境差，擔心他在公開呼籲六四禁食後，待遇會否變得更差。

與許志永一同被重判的維權律師丁家喜，在過去十年也會在六四當天禁食悼念。丁家喜的太太羅勝春表示，多年來與丁家喜一起在六四禁食，相信今年也不例外。