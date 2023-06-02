我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

許志永獄中呼籲：六四禁食 紀念先輩

中國新聞組／北京2日電
中國公民運動倡導者許志永。(取材自推特)
中國公民運動倡導者許志永。(取材自推特)

自由亞洲電台報導，因「顛覆國家政權罪」被重判的中國知名法律學者許志永，在六四34周年前夕，透過身在美國的人權律師滕彪，發出6月4日禁食一天紀念的公開呼籲。

據報導，許志永表示，過去十年的6月4日，不論是監獄內或監獄外，他都會禁食一天，形容這是不可遏制的紀念，因為其他行動都有可能被強力阻止，只有禁食，身陷囹圄依然能堅持，認為禁食是其他紀念活動的精神基石，是更有力量的紀念方式。

他表示，多年來，一些朋友也會在當天默默禁食，但認為，禁食不只是個人的事，呼籲更多人參與，可以用轉發文章、拉條幅、製作公民徽章和標識，一起把理念傳開。

滕彪表示，六四事件發生的時候，他和許志永雖然只是高中生，但八九民運的精神，一直鼓舞他們堅持為公平正義發聲，對許志永來說，紀念六四是非常重要的事情，即使在獄中也不能放棄。

滕彪指出，許志永的精神狀況還好，但不清楚他的身體狀況。他表示，中國的看守所環境差，擔心他在公開呼籲六四禁食後，待遇會否變得更差。

與許志永一同被重判的維權律師丁家喜，在過去十年也會在六四當天禁食悼念。丁家喜的太太羅勝春表示，多年來與丁家喜一起在六四禁食，相信今年也不例外。

六四 監獄

上一則

脫口秀中國審查的幽默紅線 踩不得?

下一則

曾是中國市占第一播放器 「快播科技」破產註銷

延伸閱讀

關荷姆斯監獄 專收白領罪犯

關荷姆斯監獄 專收白領罪犯
「惡血騙局」女主角荷姆斯入獄 她今天穿這樣

「惡血騙局」女主角荷姆斯入獄 她今天穿這樣
惡血騙局女主角荷姆斯30日入監 獄囚高度期待

惡血騙局女主角荷姆斯30日入監 獄囚高度期待
荷姆斯今入獄 最擔心遭偷拍

荷姆斯今入獄 最擔心遭偷拍

熱門新聞

一名女子行李掉落在銅鑼灣鬧市，「倒出」一地保險套，路人紛紛上前幫忙撿起。（取自網路）

質量好…香港銅鑼灣鬧區女子行李跌落「保險套」撒滿地

2023-05-31 16:01
被收養的女子小時候的照片。(取材自白鹿視頻)

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

2023-06-01 08:30
（影片截圖）

陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後

2023-05-27 09:34
中國外交部發言人毛寧。 (取自中國外交部網站)

賴清德說最想跟習近平共進晚餐 中國外交部這樣回答

2023-05-30 10:47
在上海松江租屋的上班族王小姐有天回家竟發現租處已變成一名老人的靈堂，並停放一具棺材。示意圖、非當事人。（取材自Getty Images）

嚇死人…下班回家發現租處變靈堂 上海女怒告房東

2023-05-26 08:30
對於參加首次商業載客飛行的旅客，東航準備了具有紀念意義的特殊登機牌。(取材自央視)

中國製C919商業首航 飛機餐、登機證搶先曝光

2023-05-27 21:25

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行