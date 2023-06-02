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中美商務部高層見面 中方：半導體是會談重點

記者陳政錄／綜合報導
中國商務部表示，半導體是中美會談時中方提出的重點問題，雙方同意後續繼續展開討論。（取材自新華網）
中國商務部表示，半導體是中美會談時中方提出的重點問題，雙方同意後續繼續展開討論。（取材自新華網）

中國商務部長王文濤日前在參加APEC會議期間，與美國商務部長雷蒙多和貿易代表戴琪進行會談。中國商務部發言人束珏婷1日進一步表示，半導體是中美會談時中方提出的重點問題，她強調美方《晶片與科學法》等半導體產業政策和出口管制是中方重要經貿關切，雙方就此進行了深入交流，並同意後續繼續展開討論。

中國商務部1日召開記者會，束珏婷就近期中美經貿磋商情況，做出上述表示和說明。

對於溝通是否意味中美經貿關係出現轉機，束珏婷說，雙方同意繼續保持和加強交流。希望美方和中方一道，在相互尊重、和平共處、合作共贏的原則指引下，努力管控分歧，共同維護和深化中美經貿務實合作，造福兩國和兩國人民，促進世界經濟發展。

針對「雙方就兩國貿易特別是半導體政策的會談重點」，束珏婷說，美方《晶片與科學法》等半導體產業政策和出口管制是中方重要經貿關切，也是王文濤與美方會談中提出的重點問題。雙方就此進行了深入交流，並同意後續繼續展開討論。

對於美國主導的印太經濟框架（IPEF）談判，束珏婷說，中方注意到相關情況，我們認為，亞太地區的繁榮穩定和經濟增長受益於開放與合作共贏，而不是排他和製造分歧。

她說，中方對包括亞太經合組織（APEC）在內的開放、包容、促進經濟合作與團結的地區經濟合作倡議一直持開放態度，但反對搞封閉式、對抗性的「小圈子」。

中國商務部長王文濤25日在華府會晤美國商務部長雷蒙多。(取材自雷蒙多推特)
中國商務部長王文濤25日在華府會晤美國商務部長雷蒙多。(取材自雷蒙多推特)

商務部 晶片 APEC

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