萬得限境外取數據 美媒：中經濟更難分析

中國數據提供商萬得限制海外訂戶取用數據，一些境外投資 者和分析人士表示，已經無法獲得部分長期以來被認為是公開的數據；也有境外訂戶被要求填寫表格，說明取用數據理由。

華爾街日報中文網報導，中國政府採取系列打擊外國公司資料收集措施，這也波及萬得。萬得資訊技術股份有限公司（Wind Information）是一家民企，總部位於上海，其所開發的軟體在中國被普遍使用，也是海外金融分析師、投資者和經濟學家數據使用來源。

隨著中國政府採取系列措施打擊外國公司資訊收集，一些境外投資者、分析人士表示，已經無法獲得萬得的一些服務，包括長期以來被認為是公開的數據。相關限制措施恐將使外界更難分析中國這個全球第二大經濟體的表現。

中國官方經濟數據準確性長期以來被外界質疑，這使獨立數據供應商對於研究人員來說愈加重要，獨立數據供應商所提供的數據，可用於交互核驗官方數字。

萬得回應指出，許多外國智庫、研究公司和其他機構無法續訂的說法不屬實；對於用戶可以訪問的經濟指標進行調整，這是全球數據公司的標準做法，公司所顯示的經濟指標中，被撤銷或調整的比率與全球同行一致。

另外，中國商務部微信 公眾號「商務微新聞」29日消息指出，商務部部長王文濤在美國底特律參加亞太經合組織（APEC）第29屆貿易部長會議期間，與日本經濟產業大臣西村康稔舉行會談，就日方執意推出半導體出口管制措施、G7集團廣島峰會抹黑攻擊中國等提出嚴正交涉。

王文濤表示，日方不顧中方強烈反對和業界意見呼聲，執意推出半導體出口管制措施，嚴重違反國際經貿規則，嚴重破壞產業發展基礎。中方對此強烈不滿，敦促日方糾正錯誤做法，切實維護全球產業鏈供應鏈穩定。