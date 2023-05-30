我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos荷姆斯今入獄吃11年牢飯 最擔心遭偷拍

點外賣送餐到府 這些收費名目你聽過嗎

中特使籲歐接受俄占烏國土？ 毛寧：以中方發布消息為準

中國新聞組／北京30日電
中國特使歐亞事務特別代表李輝（右）與俄羅斯外長拉夫羅夫，在莫斯科會談。（取材自中國外交部官網）
中國特使歐亞事務特別代表李輝（右）與俄羅斯外長拉夫羅夫，在莫斯科會談。（取材自中國外交部官網）

中國歐亞事務特別代表李輝近日訪問歐洲，斡旋俄烏和談，卻被華爾街日報26日披露，中方要求歐洲國家允許俄羅斯保有現在占領的烏克蘭國土。中國外交部發言人毛寧29日駁斥有關報導，強調「沒有哪個國家表示」，李輝做出該報報導中的表述。

毛寧指稱，針對李輝此前出訪，中方都及時發布消息，請以中方發布的消息為準。她還說，中方注意到烏克蘭外長的公開表示以及與各方接觸的情況，沒有哪國表示李輝說過這種話。

李輝此前接連訪問烏克蘭、波蘭、德國、法國、比利時和最後一站俄羅斯首都莫斯科，他呼籲在俄烏戰爭進一步擴大前，迅速採取行動終止衝突。

但華爾街日報報導，李輝已向歐洲國家傳達明確訊息，即歐洲應該堅持戰略自主，敦促俄烏立即停火，並讓俄羅斯保有現在占領的烏克蘭國土。

報導還引述西方國家官員、外交人員提到，這些高官向李輝說，除非俄軍撤離，否則光是停火並不符合國際社會利益，而且「歐美不可能分裂」，歐洲也不會收回對烏方的支持。

報導指出，歐洲各國政府認為，中國的和平倡議及友俄態度顯示，北京當局在俄烏戰爭上的立場傾向俄方。

另根據中國外交部，李輝和俄國外長拉夫羅夫會晤時表示，在烏克蘭危機問題上，中方一貫遵循聯合國憲章宗旨和原則，秉持客觀公正立場，積極勸和促談，按照事情本身的是非曲直決定自身立場，「始終堅定站在和平這一邊，站在對話這一邊，站在歷史正確這一邊」。

李輝說，中方將在「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件基礎上，和包括俄國在內的各方加強交流對話，為政治解決烏克蘭危機做出實實在在的努力。

據觀察者網報導，烏克蘭外長庫列巴28日在社交媒體上發布視頻說，他已經聯繫上述歐洲國家的外交官員核實情況，沒有人證實曾討論過「承認俄羅斯擁有烏克蘭被占領領土的問題」。他強調，基輔將繼續作為對話者與中國保持溝通。

中國外交部發言人毛寧。（取材自中國外交部官網）
中國外交部發言人毛寧。（取材自中國外交部官網）

烏克蘭 俄羅斯 華爾街

上一則

非法打撈英國二戰沉船 中貨船遭馬來西亞扣留

下一則

家暴男虐殺愛犬嗆妻：不聽話就這樣對你 關12天罰300了事

延伸閱讀

俄羅斯人湧入 馬爾地夫等亞洲觀光景點強勁復甦

俄羅斯人湧入 馬爾地夫等亞洲觀光景點強勁復甦
籲歐洲接受俄占烏國土？中國外交部否認

籲歐洲接受俄占烏國土？中國外交部否認
共和黨議員葛理漢直言挺烏立場 遭俄國列入通緝名單

共和黨議員葛理漢直言挺烏立場 遭俄國列入通緝名單
馬爾地夫疫後觀光復甦衝第一 多虧有這國觀光客

馬爾地夫疫後觀光復甦衝第一 多虧有這國觀光客

熱門新聞

國泰航空已是第三度在官方微博發布道歉聲明，此次宣布解聘三名引發歧視風波的涉事空服員。取自微博

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

2023-05-23 11:11
歧視事件發生後，多名網友在國泰航空官方微博留言表示，這已非第一次發生，但港媒報導稱，國泰空服員工會發布內部電子郵件，力挺空服員。（中新社）

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

2023-05-24 10:02
亞馬遜（Amazon）23日宣布，將從7月17日起，停運亞馬遜中文官方網站 「Amazon.cn」，以及暫停向賣家提供該平台的服務。圖/截自亞馬遜中國官網

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

2023-05-23 09:17
（影片截圖）

陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後

2023-05-27 09:34
一男子與抖音直播主發生口角，拿大刀將其中一人手掌砍斷。(截取自推特影片)

網紅直播中遭大刀狂砍 錄下手掌被砍飛驚悚畫面

2023-05-24 13:55
俗稱「歐洲野牛」的大型氣墊登陸艇，據傳中國大陸已實現全國產化並進入量產，大陸多個網路平台近日均發布編號3260的728型氣墊登陸艇的相片。（取自利刃號）

中國產「歐洲野牛」登陸艇傳量產 號稱將成「奪台神器」

2023-05-21 02:06

超人氣

更多 >
金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為

金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為
黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣

黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣
債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義

債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義
章子怡搭廉航被偶遇 簡樸穿搭暗藏「奢華亮點」

章子怡搭廉航被偶遇 簡樸穿搭暗藏「奢華亮點」
部分消費者激烈抵制 Target百貨急撤LGBTQ+性別多元商品

部分消費者激烈抵制 Target百貨急撤LGBTQ+性別多元商品