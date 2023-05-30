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美日菲南海演習 菲宣示主權 美日憂北京擴權 增強海上維安

中國新聞組／北京30日電
美日菲將舉辦三方海上演習，圖為菲國海岸防衛隊巡邏艦「馬拉帕茲瓜號」。（美聯社）
美日菲將舉辦三方海上演習，圖為菲國海岸防衛隊巡邏艦「馬拉帕茲瓜號」。（美聯社）

南海緊張持續升高，菲律賓海防隊29日宣布，6月1日至7日將在馬尼拉灣出海口，與美國海岸防衛隊及日本海上保安廳首度舉辦三國海防部隊聯合演習，3方共約400人參演。「日經亞洲」29日報導，面臨北京在南海的挑釁舉動，美日菲這3個安全夥伴國加強合作。日本「共同社」同日亦報導，鑑於在南海主權問題上與中國對立，因此這三國致力強化警備能力。

美軍印太司令阿基里諾(John Aquilino)日前細數中國在印太區域令人擔憂的作為，包含中國針對東海與南海的非法主張，在南海填海造陸打造軍事基地，對在南海執行任務的美國偵察機實施危險攔截；中菲日前也在南海島礁搶設浮標宣誓主權。

菲方說，這次聯演將在其巴丹省南部的馬里威勒斯鎮近海舉行，與馬尼拉灣口軍事要塞柯里幾多島隔海相望。菲方將派出兩艘巡邏艦及兩艘巡邏艇，其中的「梅秋拉．艾奎諾號」多功能巡邏艦由日本三菱重工打造，去年才交艦服役。美日則將分別派出「史卓頓號」巡邏艦和全長150公尺「秋津島號」巡邏艦。

菲國海巡署指出，菲美日3方海上演習將透過通訊演習、機動演習、攝影演習（photo exercises）、海上執法訓練、搜救和交匯演習以強化聯合行動力。

菲方表示，演習將假想1艘涉及海盜活動的船隻，菲美日海巡人員組成的聯合執法小組將登船檢查，隨後展開搜救行動。

菲律賓總統馬可仕已下令軍方關注海防，以維護其在南海的利益，故強化菲律賓海防隊能力之舉，亦符合他前述指令。

美日雖並非南海領土爭端的聲索國，但北京在這片至關重要海域的軍事擴張已使兩國警覺。據估計，每年行經南海的貿易總額約3兆美元。美日也持續助菲增強海上維安能力。

日本 北京 攝影

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