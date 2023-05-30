美日菲南海演習 菲宣示主權 美日憂北京擴權 增強海上維安

美日菲將舉辦三方海上演習，圖為菲國海岸防衛隊巡邏艦「馬拉帕茲瓜號」。（美聯社）

南海緊張持續升高，菲律賓海防隊29日宣布，6月1日至7日將在馬尼拉灣出海口，與美國海岸防衛隊及日本 海上保安廳首度舉辦三國海防部隊聯合演習，3方共約400人參演。「日經亞洲」29日報導，面臨北京 在南海的挑釁舉動，美日菲這3個安全夥伴國加強合作。日本「共同社」同日亦報導，鑑於在南海主權問題上與中國對立，因此這三國致力強化警備能力。

美軍印太司令阿基里諾(John Aquilino)日前細數中國在印太區域令人擔憂的作為，包含中國針對東海與南海的非法主張，在南海填海造陸打造軍事基地，對在南海執行任務的美國偵察機實施危險攔截；中菲日前也在南海島礁搶設浮標宣誓主權。

菲方說，這次聯演將在其巴丹省南部的馬里威勒斯鎮近海舉行，與馬尼拉灣口軍事要塞柯里幾多島隔海相望。菲方將派出兩艘巡邏艦及兩艘巡邏艇，其中的「梅秋拉．艾奎諾號」多功能巡邏艦由日本三菱重工打造，去年才交艦服役。美日則將分別派出「史卓頓號」巡邏艦和全長150公尺「秋津島號」巡邏艦。

菲國海巡署指出，菲美日3方海上演習將透過通訊演習、機動演習、攝影 演習（photo exercises）、海上執法訓練、搜救和交匯演習以強化聯合行動力。

菲方表示，演習將假想1艘涉及海盜活動的船隻，菲美日海巡人員組成的聯合執法小組將登船檢查，隨後展開搜救行動。

菲律賓總統馬可仕已下令軍方關注海防，以維護其在南海的利益，故強化菲律賓海防隊能力之舉，亦符合他前述指令。

美日雖並非南海領土爭端的聲索國，但北京在這片至關重要海域的軍事擴張已使兩國警覺。據估計，每年行經南海的貿易總額約3兆美元。美日也持續助菲增強海上維安能力。