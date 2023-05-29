登陸月球 可能是美中下一個競爭目標

中國官方29日宣布，計劃在2030年前實現中國人首次登陸月球。（美聯社）

中國官方今天宣布，計劃在2030年前實現中國人首次登陸月球。由於美國也準備在「阿波羅計劃」結束逾50年後派遣太空人 重返月球，使「登陸月球」成為美中下一個受到矚目的重大競爭目標。

新華網報導，中國載人航天工程辦公室副主任林西強今天說，中國最近已啟動載人月球探測工程登月階段任務，全面部署開展各項研製建設工作。包括研製新一代載人運載火箭（長征10號）、新一代載人飛船、月面著陸器、登月服等飛行裝備，新建發射場相關測試發射設施設備等。

香港 媒體報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）先前被問到美中之間的登月之爭時表示，美國太空人將在2025或2026年，在中國之前重返月球。

而屬於美國新登月計劃「阿提米絲計劃」（Artemis program）先遣作業的「阿提米絲2號」（Artemis II）任務，目前預定2024年11月搭載4名太空人發射升空，將在繞行月球軌道返回地球。這與最後一次阿波羅載人登月任務，已相隔52年。

根據報導，尼爾森2022年底向日經亞洲表示，只有少數國家不願與美合作，中國是其中之一，他們「一直保密到家」。他對此表示，「我想我們正在和中國比賽」。

報導指出，尼爾森的說法曾被中國多次反駁。美國國會早在2011年即通過沃爾夫法案（Wolf Amendment），限制美中在太空領域的合作。

不過，「阿提米絲計畫」的第一步、阿提米絲1號（Artemis I）火箭原預定2022年8月底發射升空，但2度在發射前最後一刻取消，直到同年11月16日才成功發射。

報導指出，對美國而言，2019年推出的「阿提米絲計畫」將開創月球探索的新時代，除解開月球極地隕石坑中的奧秘外，還將藉此測試未來進一步探測火星 的技術。

至於中國的登月計劃，分為無人探月、載人登月、長久駐月等3大階段，目前則屬無人探月的第4階段，也是最後一個階段，被列為進行登月前的科研準備作業，包括對月球表面各種物理及環境特癥的綜合探測作業。