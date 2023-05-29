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債限協議天下太平？還有國會這難關要過

中韓部長APEC會談 同意加強半導體領域對話

中國新聞組／北京29日電
中美晶片戰正熱，中國商務部發布消息稱，中國商務部長王文濤在美參加亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議期間，會晤南韓貿易部長安德根，雙方同意加強半導體產業鏈、供應鏈領域對話與合作。(Getty Images)
中美晶片戰正熱，中國商務部發布消息稱，中國商務部長王文濤在美參加亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議期間，會晤南韓貿易部長安德根，雙方同意加強半導體產業鏈、供應鏈領域對話與合作。(Getty Images)

中美晶片戰正熱，中國商務部發布消息稱，中國商務部長王文濤在美參加亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議期間，會晤南韓貿易部長安德根，雙方同意加強半導體產業鏈、供應鏈領域對話與合作。晶片戰也擴及歐洲，據德國媒體報導，中國在高科技核心領域依賴德國甚深，若雙方脫鉤也會給中國帶來痛苦。

台北中央社報導，中國商務部27日發布消息指出，王文濤表示，「中方願與韓方一道，深化雙邊貿易投資合作，維護產業鏈供應鏈穩定，共同推動雙邊、區域和多邊經貿合作邁上新台階」。

報導引述路透稱，南韓在會晤後發表的聲明指出，安德根已經要求中國穩定關鍵原物料的供應，另也要求中國官方為在中韓國公司提供一個可預測的商業環境；內容未提到晶片。路透引述匿名知情人士意見表示，韓方在會晤上表達了，各個產業的工作層級官員間都需要有所溝通，不僅僅是在半導體領域。

白宮已向南韓提出要求，如果發生北京禁止美光銷售晶片的情況，那麼南韓政府應力促南韓...
白宮已向南韓提出要求，如果發生北京禁止美光銷售晶片的情況，那麼南韓政府應力促南韓記憶體業者不要在中國境內提高銷售。圖為SK海力士的DRAM模組。（路透）

美國持續推動結盟他國限制中國獲得先進晶片。據南韓貿易部數據統計顯示，韓國約40%晶片出口到中國，韓國晶片製造商三星電子和SK海力士則需要美國的技術和設備。

為了反擊美國包圍，中國網信辦21日公告，美商美光科技（Micron Technology, Inc.）由於「未通過網路安全審查」，禁止關鍵資訊基礎設施營運者採購美光公司產品。

此外，德國慕尼黑「墨丘利報」報（Merkur）近日報導分析中國對德國高科技的依賴，包括目前約有35%中國企業使用德國軟體集團SAP的企業資源規畫ERP系統，德國西門子工程公司的CAD設計軟體在中國是相關軟體的第二大供應商，西門子的工業控制系統已深深嵌入中國的關鍵基礎設施中。

報導稱，在汽車晶片上，德國英飛凌（Infineon）是汽車行業的主要晶片製造商，中國占該公司收入的29%，比日本、美國和德國的總和還要多。

報導引述德國人工智慧研究中心科學主任烏斯科雷特（Hans Uszkoreit）說法指出，目前中國的技術發展比歐洲快，而制裁迫使中國開發自己的產品，也會給市場帶來變數。

德國 晶片 商務部

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