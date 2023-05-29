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債限協議天下太平？還有國會這難關要過

荷蘭部長警告：若與中國完全脫鉤 歐洲不可能實現綠色轉型

中國新聞組／北京29日電

美國正積極推動全球供應鏈降低對中國的依賴，不過，荷蘭外貿與發展合作大臣施雷納馬赫（Liesje Schreinemacher）表示，如果和中國完全「脫鉤」，歐洲將不可能實現綠色轉型，「在使我們的經濟更具可持續性和綠色轉型方面，我們彼此需要」。

環球網引述英國「金融時報」28日報導稱，在美國正在尋求與中國「脫鉤」之際，歐洲表現得更為謹慎，因為其經濟對亞洲的依賴程度更高，並且在俄烏衝突爆發後，歐盟停止從俄羅斯進口能源和原材料，歐洲的經濟已因此受到影響。

施雷納馬赫在接受「金融時報」訪問時表示，中國在研發上做了大量工作，「如果我們與中國完全脫鉤，那真的太遺憾了」，「荷蘭與中國有著牢固的貿易關係」，「在使我們的經濟更具可持續性和綠色轉型方面，我們彼此需要」。

對於早前G7聲明將在清潔技術產業尋求從其他來源進口更多關鍵原材料，「去風險化」減少對中國的依賴的說法，施雷納馬赫表示，「減少我們的戰略依賴並不意味著我們應該完全停止貿易，只要我們正在實現來源和價值鏈的多樣化」。

報導指，對於美國敦促歐洲加入限制對中貿易的陣營，施雷納馬赫強調，歐洲經濟安全仍掌握在歐洲各國政府手中。不過，她也提到荷蘭與日本已經隨美國一起實施一項對中晶片出口限制，最先進的晶片製造設備將需要出口許可證，將在「夏天之前」提供更多細節。

針對G7的「去風險」說法，中國外交部發言人汪文斌曾在19日回應稱，當今世界面臨最大的「風險」，就是憑藉自身軍事優勢對弱小國家發動野蠻侵略的霸權行徑，暗批美國鼓吹「民主對抗威權」、試圖把世界拖回冷戰年代的開歷史倒車行徑。

晶片 G7 供應鏈

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