我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

作家談仇亞經歷：除了霸凌、辱罵…他走錯樓 就被槍殺

債限協議天下太平？還有國會這難關要過

分析：封殺美光後 北京制裁難再升級

中國新聞組／北京29日電
彭博資訊報導，南韓政府不鼓勵韓廠商搶下美光在中國的市占率。圖為美光上海公司的商標。（路透）
彭博資訊報導，南韓政府不鼓勵韓廠商搶下美光在中國的市占率。圖為美光上海公司的商標。（路透）

中國封殺美光產品以報復來自美國的半導體出口限制。法媒報導，中國報復的同時也要顧及國內經濟，未來要進一步限制其他美國大廠如英特爾則更困難。另據彭博資訊報導，一名熟知內情的人士透露，中國封殺美光被視為企圖分化南韓與美國的關係，因此南韓政府不鼓勵南韓廠商搶下美光在中國的市占率。

中央社引述法新社報導，中國在G7峰會期間報復美國限制對中國出口半導體產品，聲稱美光（Micron）產品存在較嚴重網路安全隱患，影響中國國家安全，未通過網路安全審查，要求中國國內關鍵訊息基礎設施的運營者應停止採購美光產品。

報導指出，法國外貿銀行（Natixis）專長於全球晶片貿易的高級經濟師Gary Ng表示，中國本次的反制行為是一起「里程碑案例」，這是中國自2021年宣布更嚴格的規定以來，首次對外國公司進行網路安全審查，而且審查範圍擴大到包括國家安全問題，情況罕見。

他表示，如果日後中國出現其他地緣政治問題，監管當局再以網路安全審查為由作出報復，他不會感到奇怪。

但他指出，中國一直非常謹慎，不會報復太多，因為中國無法迅速增加國內產能來彌補任何短缺。

分析師認為，中國要打擊它口中所指的「美國霸權」，也要平衡對國內經濟的影響。禁止使用美光產品，主要影響提供雲端服務及數據中心的公司，因為他們的硬體需要高端晶片。美光的消費性產品可完全被南韓或中國國內晶片代替。

但報導指出，如果中國要對美國半導體龍頭英特爾（Intel）或高通（Qualcomm）實施限制則較困難，因為它們的晶片較難取代。

彭博報導，中國是南韓半導體公司三星電子、SK海力士的最大市場，這些公司也在中國設廠，但這些南韓公司能否繼續在中國營運，還需仰賴美國給予的執照，因此讓美方取得影響南韓決定的籌碼。

這名人士說，南韓不願趁美光之危獲取利益，因為南韓將美國視為南韓半導體產業的長期重要夥伴，不想破壞美韓的夥伴關係。

中國封殺美光，使南韓被捲入美中科技戰，美國是南韓的最大安全夥伴，而中國是南韓的最大貿易夥伴。

南韓 晶片 雲端

上一則

雲南強拆阿拉伯式清真寺 穆斯林與警爆衝突

下一則

「假裝在日本」 上海日系橋暴紅 警拉橫幅禁滯留被嫌醜

延伸閱讀

雷蒙多：美國不會容忍北京封殺美光

雷蒙多：美國不會容忍北京封殺美光

AI熱潮 輝達市值上看兆元

AI熱潮 輝達市值上看兆元
英特爾宣布將利用Aurora超級電腦 為科學和社會開發生成式AI模型

英特爾宣布將利用Aurora超級電腦 為科學和社會開發生成式AI模型
英特爾執行長基辛格來台 有信心4年推進5世代製程

英特爾執行長基辛格來台 有信心4年推進5世代製程

熱門新聞

國泰航空已是第三度在官方微博發布道歉聲明，此次宣布解聘三名引發歧視風波的涉事空服員。取自微博

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

2023-05-23 11:11
歧視事件發生後，多名網友在國泰航空官方微博留言表示，這已非第一次發生，但港媒報導稱，國泰空服員工會發布內部電子郵件，力挺空服員。（中新社）

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

2023-05-24 10:02
首屆中國─中亞峰會19日在陝西省西安市舉行，六國元首出席大型圓桌會議。（新華社）

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

2023-05-19 22:10
蕭穎妍近照。（取材自橙柿互動·都市快報）

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

2023-05-21 07:30
亞馬遜（Amazon）23日宣布，將從7月17日起，停運亞馬遜中文官方網站 「Amazon.cn」，以及暫停向賣家提供該平台的服務。圖/截自亞馬遜中國官網

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

2023-05-23 09:17
俗稱「歐洲野牛」的大型氣墊登陸艇，據傳中國大陸已實現全國產化並進入量產，大陸多個網路平台近日均發布編號3260的728型氣墊登陸艇的相片。（取自利刃號）

中國產「歐洲野牛」登陸艇傳量產 號稱將成「奪台神器」

2023-05-21 02:06

超人氣

更多 >
LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子

LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子
LA僑領被捕╱受中共指使扳倒法輪功 陳軍、林峰被捕

LA僑領被捕╱受中共指使扳倒法輪功 陳軍、林峰被捕
「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文

「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文
歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單

歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單
何超蓮婚後大解放 曬低胸美照…網：不怕竇驍吃醋？

何超蓮婚後大解放 曬低胸美照…網：不怕竇驍吃醋？