分析：封殺美光後 北京制裁難再升級

彭博資訊報導，南韓政府不鼓勵韓廠商搶下美光在中國的市占率。圖為美光上海公司的商標。（路透）

中國封殺美光產品以報復來自美國的半導體出口限制。法媒報導，中國報復的同時也要顧及國內經濟，未來要進一步限制其他美國大廠如英特爾則更困難。另據彭博資訊報導，一名熟知內情的人士透露，中國封殺美光被視為企圖分化南韓 與美國的關係，因此南韓政府不鼓勵南韓廠商搶下美光在中國的市占率。

中央社引述法新社報導，中國在G7峰會期間報復美國限制對中國出口半導體產品，聲稱美光（Micron）產品存在較嚴重網路安全隱患，影響中國國家安全，未通過網路安全審查，要求中國國內關鍵訊息基礎設施的運營者應停止採購美光產品。

報導指出，法國外貿銀行（Natixis）專長於全球晶片 貿易的高級經濟師Gary Ng表示，中國本次的反制行為是一起「里程碑案例」，這是中國自2021年宣布更嚴格的規定以來，首次對外國公司進行網路安全審查，而且審查範圍擴大到包括國家安全問題，情況罕見。

他表示，如果日後中國出現其他地緣政治問題，監管當局再以網路安全審查為由作出報復，他不會感到奇怪。

但他指出，中國一直非常謹慎，不會報復太多，因為中國無法迅速增加國內產能來彌補任何短缺。

分析師認為，中國要打擊它口中所指的「美國霸權」，也要平衡對國內經濟的影響。禁止使用美光產品，主要影響提供雲端 服務及數據中心的公司，因為他們的硬體需要高端晶片。美光的消費性產品可完全被南韓或中國國內晶片代替。

但報導指出，如果中國要對美國半導體龍頭英特爾（Intel）或高通（Qualcomm）實施限制則較困難，因為它們的晶片較難取代。

彭博報導，中國是南韓半導體公司三星電子、SK海力士的最大市場，這些公司也在中國設廠，但這些南韓公司能否繼續在中國營運，還需仰賴美國給予的執照，因此讓美方取得影響南韓決定的籌碼。

這名人士說，南韓不願趁美光之危獲取利益，因為南韓將美國視為南韓半導體產業的長期重要夥伴，不想破壞美韓的夥伴關係。

中國封殺美光，使南韓被捲入美中科技戰，美國是南韓的最大安全夥伴，而中國是南韓的最大貿易夥伴。