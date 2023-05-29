「自然指數」科研論文份額 中國首次超越美國成全球第一

德國 「施普林格-自然」（Springer Nature）出版集團發布的「自然指數 」（Nature Index）稱，中國2022年在在高品質期刊上發表論文份額，首次超越美國，排名世界第一。

德國之聲中文網報導，根據19日發布的「自然指數」數據，2022年1月至12月，中國作者在82種高品質期刊上發表論文的份額為1萬9373份，首次超過美國，排名第一。美國為1萬7610份。

報導介紹，「自然指數」的論文「份額」是由在82本高品質期刊的論文中，計算每篇論文中作者來自哪一國家的比例，如果一篇文章完全由中國的研究人員發表，則中國的份額為1。2022年的數據顯示，在物理、化學、地球和環境科學方面，隸屬於中國機構的作者比美國同行更多。美國唯一仍處於領先地位的是生命科學。

若是以「至少有一位作者來自某一國家／地區」的規則統計，2022年美國科研論文總數為近2萬5200篇，中國為2萬3500餘篇。

報導稱，日本 國家科學技術政策研究所在2022年的一份報告也提到，在2018年至2020年間，中國研究在被引用次數最多的前1%的論文中占比高於美國研究，而這主要是因為對Covid-19基因組測序的大量引用。

不過，儘管中國的科研份額排名超過美國，但中美作者的合作是國際合作中最多的，中國被引用最多的論文許多也是與國際研究人員合作完成的。然而，英國「衛報」指出，隨著美中關係惡化，這兩個國家的科學家合作變得更困難。

此外，德國之聲中文網也提到，中國在中央強力號召加強學術界競爭之下，研究人員要優先考慮數量而不是品質，因此曾數度發生論文造假、低品質研究等事件。