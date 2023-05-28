環時：季辛吉式現實主義 今天美國最欠缺

美國前國務卿季辛吉100歲壽辰，中國官媒環球網發出社評稱，季辛吉務實理性地從真正的美國國家利益出發。（路透資料照片）

27日是美國前國務卿 季辛吉100歲壽辰，中外媒體紛紛撰文回顧他在國際政壇上的經歷與成就。中國官媒環球網發出一篇社評指，季辛吉能超過價值觀與政治羈絆，務實理性地從真正的美國國家利益出發，推動大膽而有想像力的外交，「是今天美國最欠缺的」。文章並指，季辛吉式的現實主義不僅沒有過時，反而是當前中美兩國需要的一劑良藥，季辛吉證明了「中美可以雙贏」。

文章稱，季辛吉從白宮 權力中心退出後，結束了政治和外交生涯，卻開啟了作為思想家和戰略家的人生。當前複雜動盪的國際局勢引起世人擔憂，很多人更加關注、重視季辛吉的看法，甚至寄希望於這個百歲老人，能為眼下的僵局和難題指出一條行之有效的解決辦法。「這既說明了季辛吉作為戰略學家的巨大成功，同時也反映了人們對這樣的戰略學家在美國後繼無人的失望」，「美國的思想斷層已經是一個不爭的事實」。

文章指，季辛吉致力於盡可能去了解其他國家，不僅是政治層面，還有文化和哲學，而這一點被認為是許多當代美國領導人所缺乏的。這兩年，季辛吉對中美「新冷戰」反覆發出強烈警告，他還提醒華盛頓不應誤判了中國的想法。「他的政策主張有很強的理性和務實特徵，這一缺失恰恰是美國在冷戰結束之後，外交中最大的不足和缺陷，也是美國在對外政策中反覆出錯的根本原因」。

此前，季辛吉於經濟學人採訪中表示「人類的命運取決於美中兩國能否和平相處」，文章稱，雖今時中美關係和國際形勢與半個世紀前已完全不同，但這並不意味著和平與繁榮的根本邏輯發生了變化。文章強調，對頭腦發熱的華盛頓來說，季辛吉式的現實主義不僅沒有過時，反而是它現在需要的一劑良藥。