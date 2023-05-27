蓋茲：應對全球複雜挑戰 中起重要作用 如大流行病、糧安…

比爾蓋茲認為中國應對全球複雜挑戰上已發揮重要作用。(取材自環球網)

據環球網報導，微軟創辦人比爾蓋茲 26日在北京 發表視頻演講表示，中國已經在應對一些全球複雜挑戰中發揮重要作用，比如大流行病和全球糧食安全問題；中國一直致力於投入科技創新，將能為世界做出獨特貢獻。美國福特汽車 首席執行官也表示，中國擁有最先進電池技術並主導電動車生產，福特最大競爭對手是中國電動汽車製造商，而不是通用或者豐田。

比爾蓋茲是在北京舉行的「2023中關村論壇」上發表視頻演講時做了上述表示。環球網報導，比爾蓋茲在演講中表示，除導致大量死亡外，新冠還帶來嚴重的次生災害，包括預計到2024年將造成經濟損失超過14兆美元，新冠疫情與氣候變化及地區衝突的疊加衝擊，導致全球面臨糧食危機的人數翻了一番。

他表示，面對新冠，需要為下一次大流行病做好準備。中國的相關專長、資源和生產能力將有助於實現目標。中國已經在應對一些全球複雜挑戰中發揮重要作用，比如大流行病。「中國擁有令人矚目的經驗與專長，一直致力於對科技創新的投入，中國將能夠通過分享其科技成果與成功經驗為世界做出獨特貢獻。」

另一個中國將能夠發揮重要作用的領域是全球糧食安全。「中國在二十國集團（G20）外長會議上提出國際糧食安全合作倡議，在推動全球應對危機的道路上邁出了重要一步。」他並呼籲「危機不分國界」，必須致力於跨界合作，攜手應對。

另美國之音報導，美國汽車公司福特首席執行官吉姆·法利（Jim Farley）25日在美國投行摩根士丹利舉辦的一個可持續金融峰會上表示，福特的最大競爭對手是中國電動汽車製造商，而不是通用或者豐田。

法利指出，中國是全球最大的汽車市場，擁有一些最先進的電池技術，並主導電動車生產。面對中國的競爭，福特公司需要獨特的品牌定位，他認為福特已經有了。還有一點就是必須降低生產成本，以在競爭中取勝，「如果他們的規模是你的五倍，你如何在成本上擊敗他們呢？歐洲人讓（中國廠商）進來了，所以現在他們在歐洲大量銷售。」