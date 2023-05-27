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馬國前總理：我們想跟中國好 但美國請所有人對抗中國

中國新聞組／北京27日電
中國外交部發言人華春瑩在推特發布一段馬來西亞前總理馬哈迪受訪時視頻。(取材自推特)
中國外交部發言人華春瑩在推特發布一段馬來西亞前總理馬哈迪受訪時視頻。(取材自推特)

「我們想跟中國友好，但是美國告訴所有人『請對抗中國……』」，中國外交部發言人華春瑩近日在推特發布一段馬來西亞前總理馬哈迪受訪時視頻，引發討論。

人民日報旗下環球網報導，現年97歲的馬哈迪，24日在東京出席駐日外國記者協會活動。華春瑩發布的視頻為馬哈迪受訪時的一個片段。根據視頻，馬哈迪在談及中國時說道，「我們想要同中國保持友好關係，如果我們可以做到這一點，那為何其他國家做不到呢？但是，美國告訴所有人『請對抗中國，請施壓中國，制裁中國』。」

據報導，馬哈迪接著問道，美國的這種做法「將會得到中方什麼樣的反應呢？」他補充說，「我們最好能坐下來相互溝通，而不是切斷外交關係」 。

報導指出，在24日受訪時，馬哈迪還對日前在廣島召開的七國集團(G7)峰會等議題做出評論。馬哈迪說，G7峰會「召集了擁有同樣想法的國家」，會議「就像在自言自語」。他表示，「召集擁有同樣想法的國家，做出對自己有利的決定，這不叫引領國際社會」。

不過，日經中文網報導，馬哈迪26日在東京第28屆「亞洲的未來」日經論壇上發表演講時，對七國集團(G7)峰會在廣島舉行表示讚賞，「重要的是要提醒人們，戰爭畢竟是不好的，不應該發生核戰爭。尤其是全球南方渴望和平」。但他同時表示G7等現有框架存在局限性，「世界上存在氣候變化和戰爭等不局限於一個國家的挑戰。需要一個組織，去升級聯合國等機構，以解決全球性問題」。

據報導，他在演講時表示，「需要一個任何國家都沒有否決權的世界政府」。他指出，面對氣候變化和衝突等共同課題，需要一個超出聯合國等現有框架來解決課題的組織。

另外，關於亞洲在中美對立之中應採取的立場，他説：「我認為站在哪一邊都不好。我們應該站在世界一邊。為了共同的善，應該彼此成為夥伴」。

G7 華春瑩 聯合國

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