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剛果(金)總統訪中晤習 法媒：想重談礦業合同

中國新聞組／北京27日電
中國國家主席習近平26日在北京人民大會堂和剛果（金）總統齊塞克迪舉行會談。會談前，習近平在人民大會堂東門外廣場為齊塞克迪舉行歡迎儀式。(中新社)
中國國家主席習近平26日在北京人民大會堂和剛果（金）總統齊塞克迪舉行會談。會談前，習近平在人民大會堂東門外廣場為齊塞克迪舉行歡迎儀式。(中新社)

中國國家主席習近平26日在北京與剛果（金）總統齊塞克迪舉行會談。兩國元首宣布，將兩國合作共贏的戰略夥伴關係提升為全面戰略合作夥伴關係。習近平強調，當前國際形勢下，中國和非洲比以往任何時候都更需要加強團結合作。不過，法廣網報導，齊塞克迪此行訪華另有目的──想要重新談判前任政府與北京簽署的礦業合同。

新華社報導，習近平指出，近年來，雙方各領域合作成果豐碩，中國連續多年成為剛果（金）最大貿易夥伴和最大外資來源國，雙方已經結成緊密的利益共同體和命運共同體。中方願一如既往幫助剛果（金）經濟社會發展，支持剛果（金）工業化戰略，加強能源、礦產、農業、基礎設施、製造業等領域合作，深挖數字經濟、教育、衞生等領域合作潛力，願向剛果（金）派遣農業技術專家組。

習近平強調，當前國際形勢下，中國和非洲比以往任何時候都更需要加強團結合作。

會談後，兩國元首共同見證簽署投資、綠色經濟、數字經濟等領域多項雙邊合作文件。

法廣網以題為「剛果（金）總統訪華目的明確」報導指出，齊塞克迪想要與北京重新談判剛果（金）前總統卡比拉任內所簽署的礦業協議。這一預計中國投資金額超過60億美元的礦業合同，在該國也被稱為「世紀合同」。合同涉及關鍵金屬：鈷和銅。

報導稱，剛果（金）在這一合同簽署15年後，想重新談判的理由是因為中方的承諾沒有到位。

據報導，剛果（金）現任政府想要把剛果（金）國有礦業總公司（Gécamines）在合資企業中的股份，由目前的32%，增至60%。再加上剛果（金）國家所擁有的10%，金沙薩方面的股份將由此達到70%，把中資集團變為少數股東。

習近平 北京 投資

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