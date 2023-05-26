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較前任強硬 王滬寧考察新疆：推進反恐維穩常態化

中國新聞組／北京26日電
中國全國政協主席王滬寧赴新疆視察時強調，「堅定不移推進反恐維穩法治化常態化」。（Getty Images）
中國全國政協主席王滬寧赴新疆視察時強調，「堅定不移推進反恐維穩法治化常態化」。（Getty Images）

全國政協主席王滬寧在新疆調研時強調，「堅定不移推進反恐維穩法治化、常態化」。相較去年3月其前任汪洋視察新疆時的調子，王滬寧更顯強硬且嚴厲，有分析稱這似意味著中國新疆政策主調似由「發展」再轉為「反恐」。另一方面，中國也向阿富汗神學士（Taliban，另譯塔利班）政府伸出橄欖枝，外媒分析，中國意在為新疆維穩。

新華社報導，王滬寧5月22日至24日在新疆調研時說，做好新時代新疆工作，必須完整準確貫徹新時代中共的治疆方略，深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，鞏固天山南北穩定祥和、各族人民安居樂業良好局面。

王滬寧說，實現新疆社會穩定和長治久安責任重於泰山，要堅定不移推進反恐維穩法治化、常態化，確保持續穩定長期穩定的基礎更加牢固；也要堅定不移做好民族宗教工作，「不斷增進各族群眾對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的認同」。

王滬寧也到自治區博物館、伊斯蘭教經學院等地調研，要求樹牢正確的中華民族歷史觀，「把愛我中華的種子植入每個人特別是青少年心靈深處」。王滬寧並在南疆喀什表示，新疆社會穩定的局面來之不易，必須全力鞏固，持續做好團結凝聚人心工作；要推動新疆高質量發展，把握新疆在社會主義現代化強國建設中的戰略定位，更好把發展成果落實到改善民生、惠及當地、增進團結上。

有分析指出，王滬寧的說法較去年其前任汪洋強硬而嚴厲。汪洋當時說，堅持先立後破、謀定後動、久久為功，多謀長遠之策、多行固本之舉，多解決事關長治久安的深層次矛盾和問題，確保新疆工作始終沿著正確方向前進。這似乎顯示中國的治疆政策可能從重視經濟民生發展再轉回高壓式反恐的跡象。

另美國之音報導，中國傳統上對阿富汗遵循「三個尊重」和「三個從不」政策，也是少數幾個接待神學士臨時代辦的國家之一。北京沒有正式承認神學士政權，但實際上不僅將其視為阿富汗的合法政府，而且將其視為貿易、投資和安全方面的伙伴。

報導指出，中國向被孤立的神學士政權伸出橄欖枝，原因之一可能是中國有興趣在阿富汗投資鋰礦開採。另一個原因是前阿富汗大使艾哈邁德曾表示：「中國主要擔心的是可能面向維吾爾人的軍售，以及該組織重組以與其他武裝分子建立戰術夥伴關係。」

新疆 阿富汗 神學士

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