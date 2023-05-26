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中國出生人口再創新低 估今年不足800萬 有醫院關停產科

中國新聞組／北京26日電
中國新生兒近年銳減。圖為助產士為新生兒檢查。（中新社）
中國新生兒近年銳減。圖為助產士為新生兒檢查。（中新社）

中國出生人口節節下降，根據預估，今年出生人口不足800萬，再創新低，多家醫院都面臨分娩數目下降，有醫院指今年分娩數目減少一半以上，有醫院甚至暫停產科助產服務。

中新社主管的「中國慈善家」雜誌日前刊文，估算今年全年新出生人口不足800萬。廣東某綜合醫院婦產科一位醫師表示，這幾年孕婦數目明顯減少，今年更為明顯，他任職的醫院至少減少了1/3。

雖然中國全國孕婦數目銳減始於2016年，但該位醫師表示，真正感覺到變化比較大的是從2021年開始，「疫情期間很多人陽了以後推遲生育計畫。但這並不是主要原因，關鍵還是年輕人不想生孩子，考慮到生活壓力，即使生也只生一個。」

據中國國家統計局的數據，2016年全年中國出生人口1883萬人，達到近年峰值，隨後以平均每年減少150萬人的速度連續下降6年。

河南一家醫院的婦產科醫生表示，孕婦數量明顯下降，「現在產檢幾乎不用排隊，為了吸引更多孕婦，有的醫院還提供免費接送。」廣東某綜合醫院婦產科一名主任說，「我所在的醫院至少減少了三分之一」。

新生兒減少，各地產科醫院面臨無人上門窘境。紅星新聞報導，浙江省蒼南縣中醫院7日公告，7日起暫停產科助產服務（產科門診照常開放），需要分娩的孕婦，必須到其他醫院就診。

該院婦產科一名醫護人員表示，「分娩的數量很少，（繼續）幹就沒有意義了，我們去年10月份就徹底停掉了。」

報導又引述貴州省某縣婦幼保健院一名婦產科醫師表示，今年該院的分娩數目較去年同期下降近30%，縣城內三家公立醫院的新生兒出生率都下降，醫護的薪資也受影響。

香港01報導，黑龍江省哈爾濱市婦幼保健院一名產科醫師也表示，醫院今年的分娩數目減少一半以上，以往分娩量可能一天七八個、十來個，現在幾天才一個，「能一天一個就不錯了」。

近年中國多地政府推出不同的鼓勵生育措施，最普遍之一是發錢鼓勵生育。「中國慈善家」稱，武漢東湖高新區12日發布，生孩子最高人民幣6萬元的補貼，被稱「史上最強」補貼政策。

西南財經大學教授、中國人口學會副會長楊成鋼表示，目前中國撫育孩子的成本仍然偏高，社會必要消費標準提高，使中產家庭也有些力不從心；他建議，政府要把鼓勵生育的重心和著力點放在一孩生育上。

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