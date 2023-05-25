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美歐聯手抗中？協調對外投資審查 防止資本流向對手

編譯黃淑玲、季晶晶／綜合報導
中國外長秦剛與荷蘭副首相兼外交大臣胡克斯特拉會談。(取材自中國外交部官網)
中國外長秦剛與荷蘭副首相兼外交大臣胡克斯特拉會談。(取材自中國外交部官網)

美中科技紛爭持續，彭博資訊報導，美歐高層官員將於30、31日在瑞典盧勒（Lulea）開會，會議的聲明草案指出，歐盟和美國將尋求協調對外投資的審查辦法，「防止我們公司的資本、專業和知識被以威脅我們國安的方式，用於支持戰略對手的技術進步」。

聲明草案中提到，歐盟、美國與志同道合的國家計畫針對成熟晶片等領域的「非市場政策和行為」（常被用來描述中國的措辭），「探索合作措施，因應那些政策及其扭曲的影響」。

美國和歐盟的高層官員希望這場貿易和技術委員會會議，加強合作因應中國崛起，以及俄羅斯入侵烏克蘭的挑戰。歐盟執委會計畫6月提出歐盟經濟安全戰略。歐盟一直在努力強化對中戰略。歐盟執委員主席范德賴恩最近提出了降低中國風險、但不脫鉤的願景，代表歐洲正在微調對中方針，更靠近華府的立場。

儘管歐美官方持續對中施壓，業界卻有不同意見。美國晶片巨擘輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在接受英國金融時報專訪時說，美中晶片戰日益升溫，可能「重創」美國科技業，而且因為中國市場大到無法被取代，美國的出口管制讓輝達形同「雙手被反綁」，也將讓晶片法的效益直接「從膝蓋砍斷」。

另據中國外交部網站，中國國務委員兼外長秦剛23日在北京與荷蘭副首相兼外交大臣胡克斯特拉舉行會談。秦剛表示，中方願與荷方一道，共同反對「脫鉤斷鍊」，防止國際貿易碎片化，維護全球產業鏈供應鏈穩定。中方將繼續擴大市場准入，加強知識產權保護，歡迎更多有競爭力的荷蘭企業擴大在華投資。

胡克斯特拉則表示，荷方奉行獨立的外交政策，支持加強歐中對話，致力於做歐中交流的橋樑和促進者。荷方願同中方加強軍控、網絡安全、人工智能等領域對話溝通，共同維護國際核不擴散體系，攜手應對氣候變化等全球性挑戰。

歐盟 晶片 秦剛

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