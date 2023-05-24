日防衛白皮書草案：中國或提前擁「世界一流軍隊」

日本政府今年度的防衛白皮書草案指出，日本當前的安全保障環境，在中國快速強化核武及飛彈等軍事能力狀況下，「藉由武力片面改變現狀的壓力正在升高」。示意圖。（取材自ingimage）

日本 防衛白皮書草案曝光，其中指出，隨着北京正在對其軍隊進行現代化建設，中國推進建設「世界一流軍隊」的計畫可能會在21世紀中之前完成。日本當前的安全保障環境，在中國快速強化核武及飛彈等軍事能力狀況下，「藉由武力片面改變現狀的壓力正在升高」。

據共同社23日報導，在2023年版日本防衛白皮書草案中，日本對俄羅斯和中國在其周邊海域增加軍事活動表示嚴重關切，稱他們似乎「明顯有意向我國展示武力」。這份白皮書草案指出，自2019年7月以來，中俄轟炸機在日本附近進行了五次聯合飛行。

在這五起事件中，在2022年5月的一次飛行是一次「武力展示」，當時東京正在與澳洲、印度和美國舉辦四方安全對話峰會。共同社說，這份防衛白皮書文件將在日本內閣會議上正式報告，並於7月發布。

據日方精算，中國目前擁有320枚核彈 頭。根據草案所述，中國可能將於2035年擁有1500枚核彈頭。此外，該防衛白皮書草案還列舉了中國軍隊重心轉向新領域，尋求掌控外太空、網絡空間、電磁戰等先進武器技術方面的主導地位。

該防衛白皮書草案將中國描述為其「最大的戰略挑戰」，重複了去年12月更新的日本《國家安全保障戰略》中的一句話

中國領導人習近平 在2017年的中國共產黨全國代表大會上誓言要在21世紀中之前建設一支「世界一流軍隊」。

日本防衛白皮書文件草案稱，中國可能會提前這個期限，並指出，習近平在去年10月的中共黨代會開幕式上呼籲將解放軍迅速提升到「世界一流」水平。