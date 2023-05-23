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在華美企憂封殺、淪「美光」第二

中國新聞組／北京23日電
美國晶片大廠美光被北京認定危害國安封殺，市場認為將有助中國本土晶片發展。圖為江蘇省一家半導體公司在生產LED晶片。（新華社）
美國晶片大廠美光被北京認定危害國安封殺，市場認為將有助中國本土晶片發展。圖為江蘇省一家半導體公司在生產LED晶片。（新華社）

中國決定封殺美國半導體大廠美光後，在中國的歐美商會都同表憂心。中國美國商會22日透露，該會許多美企會員都擔心自己成為下一個被封殺對象；而歐盟商會則呼籲歐商，評估美中科技戰對供應鏈可能帶來的衝擊，並及早因應。此外，多家券商分析，「受惠」美光被封殺，中國記憶體晶片國產化的進程將加速。

美國之音報導，本屆七國集團（G7）廣島峰會一閉幕，中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）隨即於5月21日晚間發布聲明，以國安風險為由，要求中國境內「關鍵信息基礎設施的運營者應停止採購美光公司產品」。

經過近兩個月的調查後，中國決定封殺美光的消息一出，在華的外商圈也同感震撼。

據報導，位於北京的中國美國商會總裁何邁可（Michael Hart）22日以書面表示，美商都很擔心自己成為中國下一個封殺的對象。

何邁可透過電郵回覆說：「我們的商會會員們紛紛問我們兩個問題，他們會因為是美國公司就被(中國政府)鎖定嗎？當處於一個越來越被國安顧慮所影響的商業環境中，他們要如何確保自己是守法合規的？」

遭中國封殺的美光雖是美商，但在華歐商也同感憂心，尤其是對半導體供應鏈可能帶來的衝擊。

中國歐盟商會主席伍德克(Jörg Wuttke)22日以書面回覆美國之音的採訪時表示，該商會早於2021年1月就發布報告，提出各國若打算與中國經濟「脫鉤」對公司運營可能帶來的衝擊。他說，在此前提下，過去幾年來，不管是地緣政治或疫情相關的因素都已凸顯了全球供應鏈的脆弱，包括芯片短缺對公司所造成的影響。

伍德克透過電郵表示，美光一案「恐加大（供應鏈）壓力」。

他呼籲：「在華營運的歐洲公司必須密切觀察局勢，評估美中科技競逐對他們的供應鏈可能帶來的風險，並據此制定因應對策。」

另據本報系聯合報報導，國金電子的研究報告指出，美光審查未通過，將有利中國國產存儲晶片，特別是與美光直面競爭的國產存儲芯片廠商北京君正、長鑫、長存、兆易創新等，從價格、庫存以及產能等角度，存儲即將迎來見底，持續看好存儲板塊見底復甦的預期。

中信證券稱，美光在中國業務或受影響，在晶圓端，中國國產替代將勢在必行。模組端，上游晶圓採購則暫不受影響，下游客戶或將轉單，中國國內模組廠有望受益替代。

另，華泰證券則認為，中國相關企業在DRAM及NAND相關領域分別有所布局。目前中國在存儲領域的國產化率仍然較低，但美光遭封殺可望推動中國中低端存儲領域的替代進程。

供應鏈 北京 晶片

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